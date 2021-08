Ostatnie godziny na odebranie gier z PS Plus na lipiec 2021. Spieszcie się!

Jeśli jeszcze nie odebraliście gier z oferty PS Plus na lipiec 2021, lepiej się pospieszcie. Zestaw z ubiegłego miesiąca wkrótce zniknie.

Wejście w życie nowej oferty PlayStation Plus oznacza wycofanie poprzedniej. Gry z lipcowego zestawu PS Plus są dostępne jeszcze tylko dziś. Możecie je odebrać przez ostatnie godziny, a jak już to zrobicie, zostaną w Waszej bibliotece. Możecie w nie grać tak długo, jak posiadacie aktywny abonament PS Plus.

Gry dostępne w ramach PS Plus na lipiec 2021:

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Gry w PS Plus na sierpień 2021

Dodatkowo PlayStation niedawno ujawniło, jakie gry zgarną Plusowicze w sierpniu:

Hunter’s Arena: Legends (PS4, PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Świeża oferta wypada zdaniem naszej redakcji dość słabo, aczkolwiek są gusta i guściki. Jeśli któryś z rozdawanych tytułów Was interesuje, pozostaje tylko się cieszyć.

Nowy zestaw gier będzie dostępny od jutra, tj. od południa 3 sierpnia. Miejcie na uwadze, że niektóre gry mogą zostać odblokowane chwilę wcześniej. W lipcu mogliśmy odebrać A Plague Tale: Innocence na kilka godzin przed udostępnieniem reszty oferty. Jeśli macie wolne przedpołudnie i chcecie jak najszybciej pograć, sprawdzajcie regularnie PS Store.