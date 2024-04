PS Plus w kwietniu z promocją na abonament w PS Store, ale dla „wybrańców”

Gracze z forum Reddit zauważyli, że w PlayStation Store pojawiły się banery obwieszczające, że PS Plus w kwietniu będzie tańszy o 25%. I co z tego, skoro jednych Sony traktuje lepiej niż innych?

Wygląda na to, że po wysyłaniu maili do graczy w sprawie promocji na PS Plus, Sony robi większą akcję. Wiadomości otrzymywali nieliczni użytkownicy PlayStation, a teraz rabat dotyczy naprawdę sporej liczny graczy. Niestety ponownie możemy mieć Sony za złe to, że banery z promocją na abonament pojawiły się tylko w amerykańskim PS Store.

Gracze z USA mogą liczyć na 25% rabatu i to na roczne plany Essential, Extra oraz Deluxe (u nas jako Premium). Jedyną opcją dla nas, by kupić PS Plus w kwietniu taniej, jest skorzystanie z tanich doładowań PSN. Dobre i to, ponieważ możemy zaoszczędzić kilka dyszek, jeśli chcemy w tej chwili przedłużyć lub kupić subskrypcję.

Oto promocja w PS Store na abonament PS Plus. Banery zobaczymy jedynie w amerykańskiej wersji sklepu PlayStation.

PS Plus kupisz taniej dzięki promocji na doładowania PSN

Nie po raz pierwszy polecamy Instant Gaming, jako źródło tanich doładowań portfela PSN. Ostatnio ceny kart sukcesywnie spadają w tym sklepie, więc możemy zaopatrzyć się w 100PLN płacąc 85 zł z groszami. Kto chciałby więc kupić PS+ Essential na rok w PS Store, gdzie kosztuje on 295 zł, może z poniższych linków wybrać trzy doładowania po sto złotych i zapłaci za nie 255 zł z groszami. Zyskamy zatem w ten sposób około 40 zł.

Przypominamy, że oferta PS Plus kwiecień 2024 dla progu Essential jest już dostępna. Możemy więc pobierać kolejne gry, a są to w tym miesiącu:

