Call of Duty: Modern Warfare 3 za darmo. Ruszy darmowy okres próbny

Modern Warfare 3 za darmo. Przez pewien czas

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w nowe Call of Duty, to mam dla was dobre wieści. Już niedługo, bo od 4 kwietnia będziecie mogli sprawdzić ten tytuł za darmo. Gra będzie oferować darmowy tryb próbny od 4 do 8 kwietnia. W ramach rozgrywki sprawdzić będzie można tryb zombie, a także klasyczny multiplayer. Jednym słowem to, co w produkcji jest absolutnie najlepsze.

Taka oferta wynika z nadchodzącego, 3. sezonu rozgrywek sieciowych:

Nadchodząca aktualizacja będzie ogromna. Activision da nam do dyspozycji nie tylko nowe mapy, ale także ciekawie zapowiadający się tryb gry online. To Hordepoint, który łączy klasyczną rywalizację wielu graczy i tryb zombie. Jakie inne nowości pojawią się w grze? Oto przykładowe z nich:

6 nowych map do trybów 6 na 6

Nowe bronie i wydarzenia

Tryby gry, np. Hordepoint, Minefield

Powrót trybów Capture the Flag, One in the Chamber

Gra Call of Duty: Modern Warfare 3 wyszła na rynek 10 listopada 2023 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Gra zebrała mieszane oceny, głównie z uwagi na krótką i odtwórczą kampanię dla jednego gracza i mocne powiązanie trybów gry z poprzednią odsłoną. W dalszym ciągu jest to jednak świetna gra do multiplayera, w którym miliony graczy codziennie mierzą się w różnych trybach i mapach. Jeżeli lubicie sieciowe strzelanki, to gra z pewnością przypadnie wam do gustu.

