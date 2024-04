Szykuj na środę PS5 lub PS4. Nowości w PS Plus zajmą sporo miejsca

Chcecie zobaczyć, ile miejsca na dysku konsoli potrzebujemy, by pobrać nadchodzące gry z oferty PS Plus Extra na kwiecień 2024? Podajemy konkrety.

Już w najbliższą środę, a więc 16 kwietnia, posiadacze konsol PS5 oraz PlayStation 4 będą mogli pobrać nowe gry z oferty PS Plus. Mowa o nowościach, które wpadną do katalogu Extra oraz Premium. Tutaj skupimy się na tym pierwszym, który swoją drogą jest naszym zadaniem najbardziej opłacalną opcją abonamentu. No, może że lubicie pograć w klasyki, pobierać wersje próbne oraz chcecie korzystać z transmisji strumieniowej. Te trzy opcje dostępne są wyłącznie w subskrypcji Premium.

PS Plus Extra na kwiecień 2024 – tyle miejsca potrzebujesz na nowe gry

Jesteśmy ciekawi, czy bez większego zastanowienia dodacie do biblioteki wszystkie z nowych gier, czy bez zachłanności wybierzecie jedynie interesujące Was tytuły. Jeśli zamierzacie pobrać całość, musicie dysponować co najmniej 169 GB wolnej przestrzeni zarówno na PS5, jak i na PlayStation 4. Choć na obecną generację mamy więcej gier do pobrania, to przy pozostałych pliki są mniejsze, stąd taka sama wartość. Pamiętajcie przy okazji, że 3 gry z poniższej listy możecie dzisiaj pobrać i przetestować.

Dave the Diver – PS4 : 5.053 GB / PS5 : 2.625 GB

– PS4 : 5.053 GB / PS5 : 2.625 GB Oddballers – PS4 : ~2.500 GB

– PS4 : ~2.500 GB Construction Simulator – PS4 : 14.112 GB / PS5 : 11.613 GB

– PS4 : 14.112 GB / PS5 : 11.613 GB The Crew 2 – PS4 : 60.983 GB

– PS4 : 60.983 GB Raji: An Ancient Epic – PS4 : 9.817 GB

– PS4 : 9.817 GB Lego Ninjago Movie Videogame – PS4 : 29.411 GB

– PS4 : 29.411 GB Nour: Play With Your Food – PS4 : 7.866 GB / PS5 : 2.066 GB

– PS4 : 7.866 GB / PS5 : 2.066 GB Deliver Us Mars – PS4 : 24.711 GB / PS5 : 14.777 GB

– PS4 : 24.711 GB / PS5 : 14.777 GB Lego Marvel’s Avengers – PS4 : 14.452 GB

– PS4 : 14.452 GB Miasma Chronicles – PS5 : 10.674 GB

– PS5 : 10.674 GB Stray Blade – PS5 : 9.423 GB

Pewnie niektórzy z Was zauważyli, że na liście zabrakło Tales of Kenzera: Zau, które również zalicza się do nowej oferty PS+ Extra na obecny miesiąc. Gra pojawi się jednak w usłudze nieco później, czyli nie 16, a 23 kwietnia. Póki co, nie znamy jej rozmiaru.

Źródło: PlayStation Game Size / X