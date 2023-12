Prezent od PlayStation z okazji udostepnienia nowych gier w PS Plus

Nie dość, że Sony udostępni dzisiaj gry z oferty PS Plus Essential na grudzień, to jeszcze za ich uruchomienie otrzymamy miły upominek.

Dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca, a więc czas wymiany gier w ofercie PS Plus Essential. Nowe gry są już dostępne do pobrania, a dodatkową zachętą do ich odpalenia jest specjalny prezent. Sony obwieściło upominek w ramach rozpoczętej akcji PS Plus “Season of Play”. Przypominam, że podczas wydarzenia organizowany będzie darmowy weekend z grami multiplayer. Zdobędziemy również specjalny kupon do aktywacji w PS Store, dzięki któremu otrzymamy awatary ze znanych gier. Więcej o Season of Play pisaliśmy w tej wiadomości.

Co za granie w tytuły z oferty PS Plus Essential na grudzień?

Jak czytamy na oficjalnym blogu PlayStation, posiadacze abonamentu PS+ mogą zdobyć 50 dodatkowych punktów w PlayStation Stars. Wystarczy, że zagramy w dowolną grę z grudniowej oferty Essential. Jeśli nie wiesz, PS Stars to darmowy program lojalnościowy Sony, w którym zdobywamy nagrody realizując różne comiesięczne wydarzenia. Punkty możemy wymieniać np. na doładowania portfela w PS Store.

Przypominamy, że wśród nowych gier w PlayStation Plus znajdziemy wyścigi z otwartym światem, oparte na licencji klocków LEGO. Jest również popularny i bardzo dobrze oceniany symulator FPP, w którym bierzemy do ręki myjkę ciśnieniową (przy okazji, tutaj 2 darmowe dodatki do tej gry). Na koniec produkcja przeznaczona tylko dla posiadaczy PS5, w której trafimy na pustynię wypełnioną starożytnymi ruinami.

Lego 2K Drive (PS4/PS5)

Powerwash Simulator (PS4/PS5)

Sable (PS5)