PS Plus “Season of Play” rozpoczęte. Darmowe kupony i darmowe granie

Sony wystartowało z PS Plus “Season of Play” . Akcja jest kierowana zarówno do osób, które nie posiadają subskrypcji, jak i tych z abonamentem.

5 grudnia rozpoczęła się akcja PS Plus “Season of Play”. Sony przygotowało kilka atrakcji. Większość z nich nie wymaga posiadania subskrypcji. W ramach wydarzenia pogramy za darmo w tryby multiplayer. Dostaniemy również darmowe kupony na awatary czy kod zniżkowy do wykorzystania w PlayStation Gear. Oto niezbędne szczegóły.

PS Plus “Season of Play” – kody rabatowe

Na początek możemy dostać darmowy kod do wykorzystania na PS5 i PS4, dzięki któremu zdobędziemy kilka nowych awatarów. Wśród nich znajdziemy m.in. awatary powiązane z grami Ghost of Tsushima, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege czy Final Fantasy VII Remake. Aby znaleźć kod kuponu, należy odwiedzić witrynę PlayStation Plus lub sprawdzić stronę PlayStation Season of Play na konsoli PS5/PS4. Dla leniwych podajemy kodzik tutaj: 3GAA-D9L3-2G97. Kod będziemy mogli wykorzystać w okresie od 5 grudnia 2023 r. do 5 stycznia 2024 r. W tym samym terminie możemy również skorzystać z promocji na PlayStation Gear. 15 proc. kod rabatowy, dzięki któremu kupimy oficjalny sprzęt PlayStation taniej, to SEASONOFPLAY15.

Darmowe granie w multi bez PS Plus oraz turnieje

Sony zapowiada również multiplayer free weekend. To zachęta dla osób bez subskrypcji, by się do niej przekonali. Wabikiem jest możliwość pogrania w tryby sieciowe wszystkich gier, do których wymagany jest PS+, właśnie bez potrzeby posiadania abonamentu. Darmowy weekend rozpocznie się 9 grudnia o godz. 00:01 i potrwa do 10 grudnia do godziny 23:59 czasu lokalnego.

Kolejną atrakcją wartą wspomnienia są zbliżające się turnieje. Będą one organizowane w dniach od 12 do 17 grudnia w takich tytułach jak EA Sports FC 24, NBA 2K24, Madden NFL 24 i MLB the Show 23.