W grudniu do oferty PS Plus wpadły łącznie aż 22 tytuły. Trzy gry w progu Essential, czternaście w Extra oraz pięć dodatkowych dla abonentów Premium. W puli znalazły się takie hity jak GTA 5 i Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Mamy też docenione i bardzo dobre Powerwash Simulator. Ponadto w klasykach znajdziemy dwie kolekcje Mega Man oraz dwa tytuły z serii Thrillville. I właśnie o tych ostatnich grach teraz wspomnimy, ponieważ Sony coś pomieszało.

PS Plus Premium. Miała być gra z PS2, a dostaliśmy grę z PSP

Podczas zapowiedzi oferty Extra i Premium, co nadal widnieje na blogu PlayStation, Sony zapowiedziało, że w końcu do oferty trafi pierwsza nowo emulowana gra z PS2. Jakby nie było, to duże wydarzenie dla fanów retro, ponieważ otwiera furtkę do kolejnych tytułów z tej doskonałej konsoli. Mowa o Thrillville: Off the Rails, przy której zapowiedzi wprost wspomniano, że chodzi o wersję pierwotnie wydaną na PlayStation 2. Jednak ostatecznie jej nie dostaliśmy. Zamiast tego abonenci Premium mogą pobierać wersję przeznaczoną dla konsoli PlayStation Portable (PSP) i żeby było gorzej, nie obsługuje ona trofeów.

Biblioteka gier z PlayStation 2 była wypełniona po brzegi świetnymi grami, które nawet dzisiaj wielu graczy z chęcią by sobie przypomniało. Mamy nadzieję, że kwestią czasu jest dodawanie choćby pojedynczych tytułów z dawnych lat do PS+. A Wy jakie gry z PS2 chcielibyście jeszcze raz odpalić i zatopić się we wspomnieniach?