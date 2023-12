Darmowy dodatek i obowiązkowy season pass do gier z PS Plus na grudzień 2023

Dopiero co poznaliśmy ofertę PS Plus Extra i Premium na grudzień 2023. Sprawdziliśmy, jakie dodatki warto pobrać do gier, które pobierzemy w przyszłym tygodniu.

Grudniowa oferta PS Plus dla progów Extra i Premium prezentuje się wybornie. Wśród kilkunastu gier, których listę publikowaliśmy tutaj, znajdziemy m.in. GTA 5. Ale nie o tym tytule przeczytacie poniżej. Skupimy się na dwóch innych grach z oferty, polecając do nich dwa ciekawe rozszerzenia. Jedno z nich pobierzemy za darmo, a za drugie po prostu warto zapłacić.

Dodatki do gier z PS Plus na grudzień. Co warto mieć?

Zacznijmy od mniejszego kalibru, ale za to „za darmo”. Mega Man to kultowa wśród milionów graczy seria, dlatego cieszy, że już za kilka dni w katalogu PlayStation Plus Extra wyląduje jedenasta odsłona cyklu. Cieszy jeszcze bardziej, że w PS Store czeka na wszystkie osoby, które sięgną po ten tytuł, miły dodatek za free. A jest nim Wily Numbers: Instrumental Stage Tracks. DLC podmienia muzykę w 8 etapach z bossami na alternatywne fortepianowe ścieżki instrumentalne. Niby mała rzecz, a cieszy, co widać po opiniach graczy wystawionych na karcie produktu. Średnia z ponad 1,1 tys. ocen to 4,2/5, więc warto zaopatrzyć się w pakiecik.

Mega Man 11 Wily Numbers: Instrumental Stage Tracks – pobierz za darmo

Drugim polecanym rozszerzeniem, jeśli chodzi o gry z grudniowego PS Plus Extra, jest season pass do Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Polecamy je dlatego, że to bardzo oczekiwana gra przez abonentów i wprowadza do gry sporo ciekawych rzeczy za niedużą kasę. Przepustka kosztuje 69 zł:

Przepustka Sezonowa do Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 69 zł

Oto zawartość przepustki sezonowej:

Nowe misje i zawartość fabularna: „Trials of the Dragon King”, „Wanderer of the Rift” i „DIFFERENT FUTURE”

Nowe wyposażenie, umiejętności i wrogowie

Kompletny zestaw wyposażenia wojownika światła. Zaprojektowany z myślą o zawartości na wysokim poziomie trudności. Oferuje rycerzom o 400% więcej zdobywanych punktów doświadczenia.

Przepustka Sezonowa do Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Przypominam, że zarówno Mega Man 11, jak i Stranger of Paradise, pobierzemy wraz z innymi nowymi grami grudniowej oferty PS Plus już 19 grudnia. W darmowy dodatek oraz season pass można zaopatrzyć się oczywiście już teraz.