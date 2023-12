GTA 5 w PS Plus Extra na grudzień 2023. Pełna oferta oficjalnie

Sekundę temu Sony udostępniło wpis na swoim blogu PlayStation, tym samym zdradzając, jakie produkcje trafią w tym miesiącu do abonentów PS Plus Extra i Premium. Oferta na grudzień to łącznie kilkanaście tytułów, wśród których znajdziemy Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Przypominamy, że ta gra nie została „upilnowana” przez Sony i już wcześniej pisaliśmy, że trafi do oferty na ten miesiąc. No dobra, a co z pozostałymi grami? Przeglądajcie listę, na której znajdziemy m.in. GTA 5.

Oferta PS Plus Extra na grudzień 2023 – lista gier

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

Oferta PS+ Premium na grudzień 2023 – lista gier

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Wszystkie wymienione tytuły będziemy mogli pobierać od następnego wtorku, który przypada na 19 grudnia. Więc jeszcze przed świętami będzie w co pograć. Tego samego dnia z katalogu Extra Sony niestety usunie garść ciekawych tytułów. Mamy zatem tylko tydzień, by przed zrzutem nowości jeszcze się przy nich pobawić. Przypominam listę odchodzących gier w grudniu:

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo – A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th

Legends of Ethernal

Śródziemie: Cień Mordoru

Śródziemie: Cień Wojny

The Escapists 2

Yakuza 6

Yakuza 7

A kto chce sięgnąć myślami dalej, aż do oferty PS Plus styczeń 2024, może już sprawdzić, jakie gry opuszczą usługę tuż po Nowym Roku. Wideo z wszystkimi tytułami znajdziecie w tej wiadomości.