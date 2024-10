Absolutny hit w PS Plusie, jedna z największych premier usługi 2024 roku. Gracze rzucili się na grę

PS Plus w wariantach Extra i Premium od niedawna oferuje dostęp do nowej gry indie, The Plucky Squire. Szybko zaskarbiła sobie sympatię i zainteresowanie graczy.

Abonamenty jednak mają sens? Wiele tytułów od niezależnych deweloperów debiutujących dzięki Xbox Game Pass czy właśnie PlayStation Plus może liczyć na spore zainteresowanie graczy. I tak właśnie stało się ze wspomnianym The Plucky Squire.

PS Plus z gigantycznym hitem

17 września 2024 roku twórcy ze studia All Possible Futures wypuścili swoje debiutanckie dzieło w postaci The Plucky Squire. Jest to niezwykle sympatyczna platformówka połączona z przygodówką, opierającą się na unikalnej wizji i absolutnie urokliwym podejściu do grafiki i rozgrywki. Przemierzamy prawdziwy świat poza stronicami książki dla dzieci, odkrywając jego sekrety. I to chyba wystarczyło, aby zainteresować graczy.

Jak donosi serwis True Trophies, The Plucky Squire szybko zostało jedną z największych premier w abonamencie PS Plus Extra w 2024 roku. Gra chwilę po debiucie (miała swoją premierę w usłudze) przekonała do siebie tyle graczy, że wylądowała na drugim miejscu najbardziej popularnych gier dla subskrybentów planu PS Plus Extra. W tym roku wyprzedził ją tylko Dave the Diver.

Co ciekawe, to nie wszystko, bo The Plucky Squire obecnie znajduje się na 5. miejscu najbardziej popularnych gier w planie Extra w ogóle. Będzie jednak miała ciężko wyprzedzić inne tytuły. Poza wspomnianym Dave’em, najwięcej graczy zgromadziło zremasterowane GTA: Vice City, GTA V oraz Stray. Niemniej to i tak gigantyczny sukces, więc twórcy mogą być dumni!

