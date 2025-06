W PS Plusie od dzisiaj dostępna jest nowość AAAA

Skull and Bones trafia do PS Plus Extra. Ubisoft próbuje odbić się od dna, a gracze PlayStation korzystający z flagowego abonamentu nie muszą nic dopłacać.

Od dziś użytkownicy PS Plus Extra mogą dodać do swojej biblioteki Skull and Bones – piracką produkcję Ubisoftu, która miała być czymś więcej niż tylko kolejną grą z otwartym światem. To właśnie ten tytuł z dumą określano jako jedną z pierwszych gier z segmentu AAAA. Oczekiwania? Ogromne. Efekt? Raczej stonowany. Gra zadebiutowała w lutym 2024 i choć prezentowała się nieźle, nie zdołała porwać tłumów.

AAAA… a jednak tylko średniak? Przynajmniej w PS Plus Extra

Nie oznacza to jednak, że temat został porzucony. Wręcz przeciwnie – twórcy wciąż próbują ulepszać grę. Ostatnia duża aktualizacja przyniosła zmiany, które mają poprawić balans, rozbudować zawartość i przyciągnąć graczy z powrotem na pokład. I być może właśnie dzięki PS Plus uda się tchnąć nowe życie w tę piracką epopeję.

Skull and Bones to gra skupiona na morskich starciach, handlu i eksploracji w czasach złotej ery piractwa. Nie mamy tu do czynienia z typowym sandboxem, bo sednem zabawy jest rozbudowa własnej floty i sieci wpływów na otwartym morzu. Tytuł stawia na multiplayer, ale oferuje też rozgrywkę solo. Gracze mogą zdobywać kolejne statki, ulepszać je i brać udział w coraz trudniejszych misjach i potyczkach z innymi wilkami morskimi. Brzmi dobrze? Na papierze – tak. W praktyce? Zależy od oczekiwań.

Ubisoft obiecuje dalszy rozwój i kolejne sezony, a Skull and Bones powoli zaczyna przypominać gry-usługi, które z czasem zyskują drugie życie. Dodanie produkcji do PS Plus Extra to jasny sygnał: Francuzi nie zamierzają się poddać.

W ciągu kilku dni oferta PS Plus wzbogaciła się już o trzy tytuły – Another Crab’s Treasure, Destiny 2: The Final Shape i teraz Skull and Bones. Każdy z nich reprezentuje inny gatunek i poziom rozpoznawalności, ale to właśnie piracka przygoda miała być flagowym okrętem Ubisoftu. Czy teraz, gdy gra trafia do znacznie szerszego grona odbiorców, uda się ją uratować?

