PS Plus w maju 2025 może stracić nawet 20 gier | Newsy - PlanetaGracza

Redakcja True Trophies podzieliła się zestawieniem ponad 20 tytułów, które mogą paść ofiarami usunięcia z PS Plus Extra i Premium i to już w maju 2025!

Ceny subskrypcji rosną, niektóre miesiące nie zadowalają graczy, a Sony dodaje nowości, usuwając przy okazji nieco starsze gry. To praktycznie pewne, że w maju ofiarami może paść sporo tytułów, więc warto zainteresować się ich nadrobieniem. Aby to zrobić taniej, wystarczy kupić tańsze doładowania z Instant-Gaming.

Sprawdź również: Najlepsze polskie gry w PS Plus Extra i Premium. Polacy nie gęsi, swoje hity w Plusie mają

PS Plus Extra i Premium na maj 2025 może stracić mnóstwo gier

W maju 2025 subskrybenci PS Plus Extra i Premium mogą szykować się na pożegnanie z kilkoma (albo kilkonastoma) tytułami. Redakcja TrueTrophies podzieliła się swoją listą gier, które ich zdaniem prawdopodobnie wylecą z katalogu w nadchodzącej aktualizacji. Warto jednak pamiętać, że to tylko spekulacje — oficjalne potwierdzenie od Sony jeszcze nie padło.

Na szczycie listy przewidywanych „do odstrzału” znajdują się takie tytuły jak Shadow of the Tomb Raider, Conan Exiles, Humanity, Rain World czy Thymesia. Wszystkie te pozycje znajdują się w usłudze już 2 lata. Wiele z typowanych gier ma wkrótce „okrągłe” rocznice dodania do PS Plus Extra. Historycznie rzecz biorąc, takie daty często oznaczały koniec przygody tych tytułów w abonamencie. Dlatego ta lista ma sporo sensu, nawet jeśli ostatecznie Sony zdecyduje inaczej. Pewniakiem wydaje się również GTA V, regularnie wylatujące z Plusa i tam powracające. Jest też spora szansa na pożegnanie się z niezależnym, zdecydowanie wartym ogrania Dredge, świętującym już okrągły rok w usłudze.

Warto więc rzucić okiem na listy tytułów z największym potencjałem do usunięcia. Pogrubioną czcionką zaznaczono tytuły, których usunięcie wydaje się bardziej prawdopodobne od innych.

Lista gier, które w maju będą dostępne już 24 miesiące:

Bus Simulator 21: Next Stop

Conan Exiles

Dishonored 2

Dishonored: Death of the Outsider

Humanity

Rain World

Ratchet and Clank: Rift Apart

Rise of the Tomb Raider

Rune Factory 4 Special

Sakuna of Rice and Ruin

Shadow of the Tomb Raider

Story of Seasons Friends of Mineral Town

Story of Seasons Pioneers of Olive Town

Thymesia

Tomb Raider Definitive Edition

Watch Dogs Legion

Wolfenstein Youngblood

Lista gier PS Plus Extra i Premium dostępnych 12 miesięcy:

Cat Quest

Cat Quest II

Crime Boss: Rockay City

Deceive Inc.

Dredge

Lego Marvel Super Heroes 2

Stranded: Alien Dawn

The Lego Movie 2 Videogame

The Settlers: New Allies

Watch Dogs

Gry dostępne od 6 miesięcy:

Chivalry 2

Clash Artifacts of Chaos

Digimon Survive

Dying Light 2

Grand Theft Auto V

Hungry Shark World

Killer Frequency

Like a Dragon Ishin

MotoGP 24

Overcooked All You Can Eat

Stick Fight The Game

Synapse (PS Plus Premium)

The Sims 4 – Island Living Expansion

Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na oficjalne ogłoszenie od Sony. Jeśli przewidywania się sprawdzą, majowa aktualizacja PS Plus Extra może być naprawdę bolesna dla fanów mocnych, singleplayerowych przygód, ale nie tylko. Lepiej więc zawczasu zaplanować, co jeszcze chcemy ograć, zanim katalog się uszczupli. Żeby zakończyć pozytywnym akcentem, są też przewidywania dotyczące tego, co w maju może zawitać do progu Essential.

Warto też pamiętać o bugu w nowym hicie, który może zepsuć Wam rozgrywkę na dobre.

Źródło: TrueTrophies