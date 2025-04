Jakie gry mogą trafić do PS Plus Essential już w maju? Istnieje szansa na remaster klasyka

W ofercie PS Plus Essential na maj 2025 może nie zabraknąć zestawu kultowych gier w nowym wydaniu, a także sportowej gry 2K Games i czegoś dla fanów jRPG-ów. To nadal tylko spekulacje.

Nie wiemy oficjalnie, jakie gry mogą trafić do majowego zestawienia PlayStation Plus Essential, ale miejmy nadzieję, że będą dobre. Niedawno Sony zaczęło podnosić ceny swojej flagowej subskrypcji tak naprawdę na całym świecie. Po krajach Ameryki Łacińskiej i Azji przyszła pora nawet na Kanadę. Prędzej czy później podwyżki trafią i do nas, więc lepiej przygotować się, kupując tańszy abonament.

PS Plus Essential na maj 2025 – jakie gry mogą pojawić się w ofercie?

Majowa oferta PS Plus Essential jeszcze oficjalnie nie została ujawniona, ale redakcja TrueTrophies ma już swoje typy. Według ich spekulacji, posiadacze podstawowego wariantu subskrypcji mogą spodziewać się takich hitów jak Tomb Raider I-III Remastered, NBA 2K25 oraz Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Warto jednak pamiętać, że to na razie tylko przewidywania. Sony nie podało jeszcze żadnych oficjalnych informacji, a TrueTrophies bazuje na własnych analizach i wcześniejszych trendach. Jeżeli ich prognozy się sprawdzą, będzie to naprawdę mocny miesiąc — od odświeżonych przygód Lary Croft, przez najnowszą odsłonę kultowej serii sportowej, aż po świeżutkiego RPG-a od twórców Suikodena. Jest spora szansa na Tomb Raider, bo minął pod rok od premiery tej kolekcji, a na sklepowe półki trafiła już przecież druga. W ciągu ostatniego roku w Plusie pojawiało się też sporo różnych gier sportowych, ale nie NBA 2K25, więc istnieje spora szansa akurat na tę pozycję.

Na razie pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. Oficjalne ogłoszenie majowej oferty PS Plus Essential powinno pojawić się już pod koniec kwietnia. Jeśli te przewidywania się chociaż częściowo potwierdzą, maj z pewnością nie będzie słabą ofertą, choć raczej nie należy też spodziewać się jakichś przełomowych, najnowszych hitów.

Źródło: TrueTrophies