Aż 8 gier opuści PS Plus Extra i Premium w kwietniu. Wśród nich gry tak genialne, że nic, tylko płakać

Żartuję, bo nie ma co płakać, choć faktycznie stara kilku gier na kwiecień w PS Plus Extra i Premium może zaboleć. To naprawdę genialne tytuły!

A może chcielibyście je jeszcze ograć, póki są dostępne? Klasycznie kolejny zestaw gier dostępnych w ramach PlayStation Plus powinien zniknąć mniej więcej w połowie kwietnia, gdy do usługi zawitają nowości. Macie więc nawet dość sporo czasu, idealnie, aby nadrobić kilka fantastycznych produkcji. Jak to zrobić możliwie jak najniższym kosztem? To proste – kupić doładowania do PSN z Instant-Gaming i wydać je właśnie na abonament.

Zobacz też: Gracze rzucili się na te gry w PS Plus tylko z jednego powodu. Wzrost o nawet 157%

Gry usuwane z PS Plus Extra i Premium w kwietniu 2025:

Animal Well

Tales of Kenzera: Zau

Kena: Bridge of Spirits

Slay The Spire

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Nour: Play With Your Food

Zobacz też: Najbardziej niedocenione gry w PS Plus Extra i Premium. Tytuły, o których mówi się za mało

Na pierwszy rzut oka zapewne wysuwa się Kena: Bridge od Spirits, czyli „małe God of War”, stworzone w stylu animacji Pixara, z niepowtarzalnym bajkowym światem i unikatową oprawą wizualną. Co jak co, ale choć nie jest to tytuł doskonały, może Was nieźle zaskoczyć. Mimo powtarzalności, potrafi dostarczyć sporo godzin dobrej zabawy i ciekawej opowieści. To, co ciekawe, wcale nie największa strata.

Szczególnie może boleć Slay the Spire, absolutnie genialne połączenie roguelike’a i karcianki. Pomysły jej twórców mogą dosłownie uzależnić i mówię to ja – osoba, która wcale karcianek nie lubi. Zadziwiające, ale w Slay the Spire się zakochałem. Warto również nadrobić w czasie zbierające swego czasu same pozytywne oceny Animal Well czy idealne dla fanów science-fiction Deliver Us Mars.

Wszystkie powyższe gry zostały oznaczone jako „od usunięcia” w bibliotece PS Plus na Azję. Klasycznie to sensowny wyznacznik tego, co wyleci również w innych regionach, w tym w Europie. Potwierdzenie dostaniemy już dzisiaj. Warto zaznaczyć, że dziś usunięto marcowy zestaw gier, ale spokojnie, mamy już ich zastępstwo.

Źródłó: PlayStationLifestyle