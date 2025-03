Gracze rzucili się na te gry w PS Plus tylko z jednego powodu. Wzrost o nawet 157%

Aby w pełni móc cieszyć się tym, co PlayStation przygotowało dla graczy, trzeba tego PS Plusa mieć. Aby kupić subskrypcję taniej, można skłonić się ku tanim kodom doładowującym z Instant-Gaming. Kupicie za nie gry, ale i wspomniany abonament.

Niedostrzeżone gry w PS Plus? PlayStation Stars pomaga

Program PlayStation Stars to specjalna kampania lojalnościowa dla graczy korzystających z usługi PlayStation Plus. Dzięki wykonywaniu zadań, wydawaniu pieniędzy i czasami po prostu graniu w gry zdobywamy punkty, które następnie wymienić możemy na nagrody. Czasami to cyfrowa waluta do portfela w PS Store, a czasami i całe gry, w tym nawet najnowsze hity. Często wśród zadań dla graczy przewija się po prostu włączenie danej pozycji dostępnej w katalogu.

Jak informuje portal True Trophies na podstawie danych pochodzących z ponad 3,4 mln aktywnych kont PSN, to właśnie te ostatnie zadania cieszą się szczególną popularnością. Przeanalizowano, jak radzą sobie tytuły ujęte w zadaniu w PS Stars przez ostatnie dwa tygodnie od startu nowej kampanii. Okazuje się, że 50 punktów jako nagroda dla graczy za zwyczajne włączenie gry to wystarczająca zachęta, aby dosłownie rzucić się na objęte tym questem produkcje.

W ten sposób niedostrzeżony indyk Killer Frequency (swoją drogą, jedna z gier na naszej liście TOP 10 niedostrzeżonych perełek w PS Plus) zdobył ponad 157% graczy więcej. Analogicznie Return to Monkey Island zaliczyło wzrost o 91,7% graczy (ale ma ich najwięcej, bo przedtem była i tak całkiem popularna), niezależne Nour ma 48%, Embr 20%, a nawet i nieszczególnie dobrze przyjęte Ghostbusters Spirits Unleashed aż 84,1% graczy więcej.

Samo włączenie gry nie oznacza, że te tytuły zyskały nagle aż taki wzrost aktywnych graczy. Daną produkcję należy po prostu zainstalować i włączyć – tyle wystarczy, by zdobyć punkty. Istnieje i tak spora szansa na to, że wiele osób zechciało sprawdzić wybrany przez siebie tytuł i być może zostało przy nim na dłużej. Sam polecałbym tak zrobić z Killer Frequency, bo to świetna przygoda dla fanów thrillerów na zaledwie kilka godzin.

