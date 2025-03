PS Plus jutro nie będzie miał tych gier. Co je zastąpi?

Jutro zaczyna obowiązywać oferta PS Plus marzec 2025 dla progów Extra i Premium. Gry z nowej oferty zostaną odblokowane do pobrania około godziny 10:00. Jednocześnie z usługi zniknie kilka kapitalnych tytułów, które zostały do niej dodane wcześniej. Zatem mamy dosłownie ostatnie godziny, by jeszcze raz je uruchomić na pożegnanie.

PS Plus marzec 2025 – Extra i Premium. Co odchodzi?

Tylko do 18 marca w katalogach Extra i Premium będą dostępne następujące tytuły:

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Resident Evil 3

Dragon Ball Z: Kakarot

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Final Fantasy Type-0 HD

Street Fighter V (również w wersji Champion Edition)

(również w wersji Champion Edition) Mortal Kombat 11

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (katalog Premium)

(katalog Premium) Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (katalog Premium)

Wspomnianego dnia, około godziny 10:00, tytuły z powyższej listy zostaną zablokowane. Nie będziecie mieli do nich dostępu nawet wtedy, gdy wcześniej pobierzecie je na dysk swojej konsoli.

PS Plus marzec 2025 – Extra i Premium. Co przychodzi?

Podczas gdy starsze gry znikną z usługi, pojawią się w niej nowości. Nie są one tak spektakularne jak usuwane gry, ale na pewno część z Was znajdzie na liście coś interesującego.

PlayStation Plus marzec – nowości w katalogu Extra

UFC 5 | PS5

Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

Arcade Paradise | PS4, PS5

Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

You Suck at Parking | PS4, PS5

Syberia – The World Before | PS4, PS5

PlayStation Plus marzec – nowości w katalogu Premium

Arcade Paradise VR | PS VR2

Armored Core | PS4, PS5

Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Źródło: PlayStation Blog