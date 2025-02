Aż 2 gry w dniu premiery trafią do PS Plus w kwietniu 2025

Wygląda na to, że oferta PS Plus Extra i Premium na kwiecień 2025 zapowiada się naprawdę solidnie. Subskrybenci dostaną aż 2 gry na premierę!

Jeśli subskrybujecie abonament PlayStation Plus Extra lub Premium to możecie szykować się na tegoroczną, kwietniową ofertę, bo zapowiada się naprawdę solidnie. A przynajmniej jeszcze przed jej oficjalnym ujawnieniem. Nastomiast jeśli abonamentem nie dysponujecie… warto to nadrobić!

PS Plus Extra i Premium z dwiema grami na premierę w kwietniu!

Oryginalnie pokazane na ostatnim State of Play Blue Prince od studia Dogubomb miało zadebiutować na „wiosnę 2025 roku”. Data całkiem mało konkretna, prawda? Nowy zwiastun zawęża ją jednak, ujawniając ostateczną datę premiery. Architektoniczna przygoda w wyjątkowej stylistyce trafi do graczy już 10 kwietnia 2025 roku, czyli zaledwie kilka dni przed oficjalnym ujawnieniem oferty PS Plus Extra/Premium na wspomniany miesiąc. Już wcześniej obiecano, że tytuł od razu zadebiutuje w usłudze, więc tak też z pewnością się stanie. I to nawet przed resztą nowości.

W kwietniu do graczy trafi także kolejna świetna gra do ogrania w ramach subskrypcji, bo drugi rozdział Lost Records: Bloom & Rage, nowej marki twórców Life is Strange. Pierwszy, tak jak obiecano, trafił na premierę do Plusa, więc to samo czeka i drugi. Warto nadrobić, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.

Zanim jednak dostaniemy ofertę kwietniową, trzeba przygotować się na marcową. Jeśli wierzyć przeciekom, też możemy otrzymać nową grę (i to first-party PlayStation!) od razu na premierę. Mowa o zremasterowanej kolekcji pierwszych odsłon serii God of War. Na razie to jedynie plotki, ale bardzo sensowne.

Źródło: PlayStation Lifestyle