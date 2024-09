Hit z PS Plusa dostanie gigantyczny zastrzyk nowości i to za darmo

Remnant 2 jest jedną z najpopularniejszych gier tego roku oferowanych w ramach PS Plus Extra i Premium. Zmierzają do niej tony darmowych nowości!

Takie wieści to my lubimy! Studio Arc Games zapowiedziało darmową aktualizację do hitowego Remnant 2. Tytuł dostępny jest bez dodatkowych opłat za pośrednictwem PS Plusa!

Hit z PS Plus stanie się jeszcze większym hitem?

Remnant 2 ukazało się na PC, Xbox Series X/S oraz na PS5. Ta ostatnia platforma jest szczególnie ważna dla popularności gry, bo można w nią grać bez dodatkowych opłat za pośrednictwem PlayStation Plus w wariancie Extra lub Premium. Obfity katalog gier od Sony oferuje mnóstwo wartych uwagi pozycji, lecz gracze swego czasu rzucili się właśnie na ten konkretny tytuł, który znacznie wybił się pod względem popularności.

Nic więc dziwnego, że darmowy zastrzyk nowości to tak istotna rzecz – wszak ci, którzy chcieli przejść grę, już to najpewniej zrobili. Arc Games nie spoczęło jednak na laurach, przedstawiając nowości. Popularny soulslike’owy shooter z trzeciej osoby otrzyma specjalny tryb Boss Rush. W praktyce oznacza to, że fani walk z bossami będą mogli bezpośrednio wejść do akcji, skupiając się właśnie na walce z najbardziej niebezpiecznymi przeciwnikami.

Doczekamy się także ulepszeń w systemie rozwoju postaci. Do tej pory gracze mogli korzystać z fragmentów reliktów, ale teraz dostaną pryzmaty, które jeszcze mocniej wpłyną na wydajność i statystyki naszej postaci. Ostatnim dodatkiem będzie “The Dark Horizon”, czyli chyba największa nowość. Pojawi się przede wszystkim nowa kampania w niedostępnej wcześniej części mapy. Możemy liczyć na nowych przeciwników, ulepszony system podróżowania czy nową klasę postaci. Wszystkie nowości – prócz dodatku “The Dark Horizon” – będą darmowe dla użytkowników PS Plusa.

Źródło: True Trophies