Będzie premiera. Sony ujawnia pierwszą grę z oferty PS Plus Extra na kwiecień 2024

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się właśnie informacja o premierze gry od studia Mintrocket. Tytuł od razu zawita do oferty PS Plus.

Dopiero co dostaliśmy nowości w PS Plus Essential na kwiecień, a już mamy wieści na temat pierwszej gry, która pojawi się w tym miesiącu w wyższym progu usługi. Mowa o grze Dave the Diver, która wcześniej zadebiutowała na komputerach PC i okazała się prawdziwą perełką. Dlatego cieszy, że już wkrótce zagramy w ten tytuł również na konsolach PS5 oraz PS4.

PS Plus na kwiecień 2024 ze świetną premierą

Sony informuje, że Dave the Diver pojawi się na konsolach z logo PS już 16 kwietnia, a więc w dniu udostępnienia nowej oferty Extra i Premium. Jaeho Hwang, reżyser i projektant gry, wspomniał o dołączeniu tytułu do katalogu PS Plus we wpisie na oficjalnym blogu PlayStation:

Jestem podekscytowany możliwością udostępnienia Dave the Diver na PlayStation 5 już 16 kwietnia, poszerzając horyzonty gry i zapraszając więcej graczy za pośrednictwem katalogu gier PlayStation Plus. PlayStation Blog

Zastanawiać może fakt, że deweloper wspomniał jedynie o PS5, ale przechodząc na kartę gry w PS Store widzimy, że będzie również wersja gry na PlayStation 4.

Dave the Diver to pikselowa produkcja przygodowa z elementami RPG i rozwiązań typowych dla gier ekonomicznych. Wcielamy się tutaj w nurka, który za dnia eksploruje głębiny, a wieczorami otwiera drzwi swojej restauracji sushi. Tytuł jest już dostępny na komputerach PC i posiada na Steam przytłaczająco pozytywne opinie. Grę poleca aż 97% osób, które ją kupiły.

