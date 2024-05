Wielki hit na PS5 wyleci z PS Plus? Gra zauważona na oficjalnej liście, ale zaraz znikła

Jak co miesiąc, tak i w maju z katalogu PS Plus Extra znikną gry, które zostały wcześniej nam dane. Ten miesiąc jest wyjątkowo pechowy, a na dodatek powstało zamieszanie wokół kolejnego tytułu.

Pewnie wiecie, że co miesiąc Sony stara się aktualizować zakładkę “Last chance to play”. Trafiają do niej gry mające odejść z usługi PS Plus. W maju powstało zamieszanie wokół tej listy. Najpierw Sony umieściło tam 25 gier na PS5 i PS4, co już samo w sobie jest niemiłą niespodzianką. Zazwyczaj każdy miesiąc traci około 10 gier. Jednak to nie koniec, ponieważ dodano do spisu kolejne tytuły i obecnie mamy ich 35. Wczoraj na forum Reddit pojawił się natomiast wątek, wedle którego to nie koniec usuwania gier w maju.

Teardown pojawił się na liście gier “ostatniej szansy” w PS Plus

Teardown to jedna z premier w PS Plus, która okazała się fenomenalna. Tytuł trafił do katalogu Extra w listopadzie 2023 roku, a więc w maju mija 6 miesięcy, odkąd możemy w nią grać w usłudze. W przypadku wielu gier, Sony podpisuje półroczne umowy na ich obecność w Plusie i po tym czasie zostają usuwane. Teardown był zatem jedną z produkcji narażonych na odstrzał w maju, ale na szczęście nie pojawił się w zakładce “Last chance to play” wraz z innymi odchodzącymi tytułami.

Jednak wczoraj forumowicze z Reddit zauważyli ten tytuł, co wywołało niemałe zdziwienie i oburzenie. – Jak to, przecież przed chwilą go tutaj nie było, jak mam teraz zdążyć pograć? – pytali niektórzy. Ktoś słusznie zauważył, że przy wszystkich usuwanych grach widnieje data 21 maja. Wtedy Sony zablokuje je w katalogu Extra. Przy Teardown daty nie było, a co ciekawe, dzisiaj samej gry nie ma w zakładce “ostatniej szansy”.

Niby alarm zażegnany, ale w głowie pozostaje niepewność, czy Teardown pozostanie z nami. Albo Sony popełniło błąd w ogóle wrzucając grę na listę, albo zrobiono to za wcześnie i gra rzeczywiście szykowana jest do usunięcia, tyle że jeszcze nie w maju.

Radzę Wam w razie czego pograć teraz, jeśli jeszcze nie spróbowaliście. To świetna zabawa w niszczenie wszystkiego dookoła, a nie wiadomo, jak długo będziemy mogli to robić w abonamencie PlayStation Plus.

Źródło: Reddit