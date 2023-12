PS Plus Extra na grudzień 2023. Pierwsza gra to już pewniak

Zajrzyjcie do nas ponownie tuż po godzinie 17:30, by przekonać się, czy Stranger of Paradise Final Fantasy Origin rzeczywiście znalazł się w ofercie PS Plus na grudzień. Tytuł raczej na pewno wyląduje w tym miesiącu w katalogu Extra. Skąd to wiemy? W sieci pojawiły się kolejne doniesienia, których źródłem są oficjalne strony PlayStation. To tylko potwierdza „pomyłkę” niemieckiego oddziału firmy z zeszłego miesiąca.

PS Plus grudzień 2023. Jakie gry w ofercie Extra i Premium?

Rewelacje odnośnie Stranger of Paradise Final Fantasy Origin to nie jedyne „domysły” na temat gier tego miesiąca. Lecz zanim przejdziemy do kolejnych poszlak, skupmy się najpierw na tym tytule.

Już w listopadzie pisaliśmy, że niemiecki oddział PlayStation wymienił Stranger of Paradise wśród gier zmierzających do usługi. Teraz gracze zauważyli, że tytuł pojawił się wśród kampanii PS Stars. Widzimy go w ramach wydarzenia „Katalog gier PS Plus: pozycja obowiązkowa w tym miesiącu”. Czy macie zatem jeszcze jakieś wątpliwości co do umieszczenia tej gry w grudniowej ofercie Extra?

Co tutaj robi Stranger of Paradise Final Fantasy Origin?

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin to spin-off głównej serii Final Fantasy. Przeglądając różne wątki na Reddit widać, że wiele osób oczekuje tej gry w usłudze. I nic dziwnego, ponieważ jest ona całkiem nieźle oceniana. Tytuł został wydany w 2022 roku i posiada bardzo pozytywne opinie na Steam. Na karcie tytułu w PlayStation Store widzimy oceny na poziomie 4.21/5.

Wspomniałem też, że istnieją inne poszlaki dotyczące oferty na grudzień. Jak pisaliśmy na początku miesiąca, do progu Premium zmierza prawdopodobnie jedna z klasycznych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Chodzi o Star Wars Episode 1: The Phantom Menace, które zadebiutowało na pierwszej generacji PlayStation w 1999 roku. Grę w wersji na PS5 i PS4 zauważono na stronie tajwańskiej organizacji zajmującej się klasyfikacją wiekową gier, więc to kwestia czasu, aż pojawi się w PS Store.