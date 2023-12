PS Plus w grudniu lub styczniu może dostać grę Star Wars

Wygląda na to, że do katalogu klasyków w abonamencie PS Plus Premium może dołączyć nostalgiczna gra z uniwersum Star Wars. To tytuł znany z pierwszej generacji PlayStation.

Choć nie są to potwierdzone informacje, pochodzą ze źródła, które w przeszłości dało nam wgląd odnośnie nadchodzących gier do PS Plus Premium. Mowa o tajwańskiej organizacji zajmującej się klasyfikacją wiekową gier. Jak zauważył jeden z serwisów, ocenił on właśnie Star Wars Episode 1: The Phantom Menace. Gra wydana na PS1 otrzymała rating na PlayStation 4 oraz PS5. Wykluczone, by ocenę przyznano bez powodu, zatem czekamy, aż pojawi się ona w PS Store w wersji na współczesne konsole.

Stary Star Wars najpewniej wkrótce w PS Plus Premium

Wspomniana gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen prawdopodobnie jest szykowana jako kolejna nowość w ofercie PS Plus. Sony co miesiąc rozszerza katalog klasyków dla subskrybentów Premium, więc może w grudniu 2023, albo w styczniu 2024 roku, zobaczymy tam zauważoną produkcję? Warto wspomnieć, że odpowiada za nią Big Ape Productions / LucasArts. Ten sam zespół stworzył również Herc’s Adventures na PS1, które jest już dostępne w PS+ Premium. Odnośnie wiarygodności ratingu dodam natomiast, że zanim dodano do Plusa grę Syphon Filter 3, również zauważono ja najpierw na stronie tajwańskiej organizacji.

Disney continues to carry the PlayStation Plus Classics lineup on its back—STAR WARS Episode I: The Phantom Menace (PS1) has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan.



Disney continues to carry the PlayStation Plus Classics lineup on its back—STAR WARS Episode I: The Phantom Menace (PS1) has been rated for PS5 and PS4 in Taiwan.

Jestem ciekaw, czy chcielibyście dostać Star Wars Episode 1: The Phantom Menace w usłudze Sony. Tytuł pochodzi z 1999 roku i zapewne sporo osób czuje do niego nostalgię. Patrząc na oceny gry, na Metacritic wersja PC-towa posiada średnią z 35 recenzji na poziomie 7,3/10. Zatem źle nie jest.