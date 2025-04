Horrorowy hit pierwszą grą w PS Plus Essential na maj? I do tego w nowej wersji

Wygląda na to, że pierwszy tytuł w PS Plus Essential na maj 2025 właśnie wyciekł do sieci. Jeśli to prawda, zagramy dzięki abonamentowi w Until Dawn Remake.

Until Dawn jest świetne i choć remake nie okazał się tak samo rewolucyjny jak oryginał na PS4, to zawsze najbardziej aktualna możliwość, aby w ogóle ten tytuł zagrać. A jak zrobić to taniej? Jeśli plotki się potwierdzą, to gra dołączy do oferty na maj w PlayStation Plus Essential. Usługę na szczęście możecie kupić taniej!

Until Dawn Remake w PS Plus Essential na maj 2025

Wygląda na to, że poznaliśmy pierwszą grę, która trafi do PS Plus w maju 2025 roku. Jak zauważyli gracze na Reddicie, PlayStation Store przez przypadek ujawniło, że będzie to Until Dawn Remake. Tak, dokładnie — odświeżona wersja kultowego horroru od Supermassive Games, która zadebiutowała stosunkowo niedawno!

Wyciek nie pozostawia zbyt wielu wątpliwości: przy stronie gry pojawiła się adnotacja, że będzie dostępna bez dodatkowych opłat dla abonentów PS Plus. Nowa wersja Until Dawn ma poprawioną grafikę, bardziej filmową reżyserię scen oraz kilka ulepszeń w rozgrywce, ale zachowuje dobrze znaną historię grupy nastolatków uwięzionych w górskiej chacie.

Pamiętajmy jednak: choć przeciek pochodzi z PlayStation Store, oficjalne ogłoszenie jeszcze przed nami. Sony najpewniej ujawni całą ofertę PS Plus na maj już za kilka dni. Jeśli Until Dawn Remake faktycznie pojawi się w abonamencie, to będzie to mocny start dla nowego miesiąca — szczególnie dla fanów horrorów i interaktywnych opowieści. Zresztą, to bardzo możliwe, bo wtedy debiut w usłudze towarzyszyłby premierze filmowej wersji. Warto też sprawdzić, czego najbardziej chcą gracze, a także zestaw ponad 20 gier, które w przyszłym miesiącu znikają z usługi.

Źródło: TwistedVoxel