Z PS Plus Extra i Premium znika potężna ilość fantastycznych gier. Ostatnia szansa na zagranie

To ostatnia szansa na ogranie tych fenomenalnych tytułów, więc szczerze polecam się przyjrzeć im bliżej. Część z tych gier ogracie w ramach PlayStation Plus Extra, a części zarezerwowana jest tylko dla droższego planu Premium. Tak czy inaczej na samej subskrypcji możecie sporo oszczędzić!

Gry usuwane z PS Plus Extra i Premium na maj 2025:

GTA V

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

MotoGP 24

The Sims 4: Island Living

Synth Riders

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – Payback Edition

Lego Marvel Super Heroes 2

Stranded: Alien Dawn

Ghostrunner

The Lego Movie 2 Video Game

Payday 2: Crimewave Edition

Bloodstained: Ritual of the Night

Journey To The Savage Planet: Employee Of The Month

Portal Knights

Enter the Gungeon

Lista została opublikowana na podstawie informacji z japońskiego i azjatyckiego PlayStation Store, jednak zwykle pokrywa się z ofertą w Europie i Ameryce Północnej. Gry te zostaną usunięte z katalogu w połowie maja, wraz z dodaniem nowych tytułów do oferty. Jeśli planujesz zagrać w któryś z nich w ramach abonamentu, warto się pospieszyć.​ Ostateczne potwierdzenie zestawu na Europę i Amerykę Północną powinno nadejść już dzisiaj.

Co ciekawe, lista ta faktycznie pokrywa się z opublikowaną przez nas wcześniej listą potencjalnych gier do usunięcia z usługi. Oznacza to, że zawsze warto patrzeć na to, jak długo dana pozycja znajduje się w abonamencie. Zazwyczaj po 6, 12 lub 24 miesiącach ostatecznie zostaje usunięta. Z drugiej strony pozycje takie jak GTA V regularnie wylatują z różnych subskrypcji, aby po jakimś czasie do nich wrócić. Nie zdziwiłbym się, gdyby teraz było tak samo.

Źródło: PlayStation Lifestyle