Szykujcie miejsce na nowe gry w PS Plus Essential. Wiemy, ile zajmują na dysku

PlayStation Game Size w serwisie X znów informuje o tym, ile łącznie miejsca trzeba przygotować na konsoli PS4 lub PS5, jeśli będziecie chcieli od razu zainstalować i ogrywać każdą nową, dostępną grę w ramach abonamentu PS Plus Essential. Aby jednak móc się nimi cieszyć… abonament trzeba mieć!

Wiadomo, że największym hiciorem (choć ciężko powiedzieć, że to faktycznie hit) jest Dragon Age: The Veilguard, które kompletnie zaskoczyło graczy, tak szybko po premierze trafiając do usługi. Tym samym to właśnie RPG od BioWare zajmuje najwięcej miejsca, bo niemal 90 GB. Reszta na szczęście nie potrzebuje aż tyle.

Dragon Age: The Veilguard – PS5 : 86.933 GB

– PS5 : 86.933 GB Sonic Colors: Ultimate – PS4: około 12.000 GB

– PS4: około 12.000 GB Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – PS4: około 8.600 GB | PS5: 8.320 GB

Gracze w komentarzach oczywiście śmieją się, że „widzą tylko 20 GB potrzebnego wolnego miejsca”, ale nie da się ukryć, że Dragon Age: The Veilguard złą grą nie jest. Choć kompletnie mija się z powołaniem, to nadal mówimy o solidnym RPG-u z niezłą fabułą. Po więcej zapraszam do naszej recenzji. Wszystkie nowe gry w ramach abonamentu staną się dostępne 4 marca 2025 roku.

Jednocześnie gracze interesujący się jedynie najtańszą wersją abonamentu PlayStation narzekają, bo PS Plus Essential praktycznie nigdy nie jest przeceniane, w opozycji do droższych wariantów.

