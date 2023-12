Darmowe paczki w PS Plus. Odbierz nowe zestawy do Call of Duty oraz Fortnite

Abonament PS Plus to nie tylko comiesięczne gry do odebrania czy ekskluzywne zniżki na gry w PS Store. Jeśli posiadacie subskrypcję, możecie liczyć co jakiś czas na dedykowane paczki, które odbieramy za darmo. Właśnie pojawiły się dwie nowe, do bardzo popularnych gier. Pierwsza ucieszy fanów Call of Duty: Modern Warfare III lub Warzone, a druga czeka na osoby grające w Fortnite.

Pakiet Bojowy (Podpalacz) do Call of Duty: Warzone za darmo z PS Plus

Darmowa paczka została udostępniona z okazji rozpoczęcia sezonu pierwszego w Call of Duty: Modern Warfare III & Warzone. Pakiecik zawiera następujące elementy:

Skórka Operatorki dla Lockpick

2 schematy broni

Talizman

Naklejka

Wizytówka

Emblemat

Paczkę dostaniemy za darmo na PS5 oraz PS4 w PlayStation Store pod tym adresem, zatem pobierajcie i przy okazji zobaczcie poniższy trailer zestawu:

Fortnite – Chilling Mystery Pack za darmo z PS+

Jeśli wolicie od wojny w Call of Duty bardziej „kolorowe” Fortnite, również dostaniecie nową paczkę w PS Plus. Nazywa się ona Chilling Mystery Pack i wprowadza trzy przedmioty kosmetyczne:

Skórka Subzero

Błyskotka na plecach Cryptic Sling

Szybowiec Cryptic Coaster

Kto chce pobrać prezent do Fortnite, niech uderza pod ten adres do PlayStation Store, natomiast poniżej prezentacja zestawu:

Paczka do Fortnite, podobnie jak w przypadku tej do Call of Duty, jest dostępna na konsolach PlayStation 5 oraz PS4. A jeśli już jesteśmy przy temacie darmowych treści, zobaczcie, jaki dodatek można pobrać za free do jednej z nowych gier w PS Plus Extra.