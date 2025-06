Sony zapowiada podwyżki PS Plusa. Mimo to więcej graczy woli płacić za droższe wersje

Sony znów zapowiada podwyżki PS Plus. Gracze wybierają droższe opcje mimo wyższych cen. Coraz więcej użytkowników decyduje się na droższe warianty PlayStation Plus.

Podczas najnowszej prezentacji biznesowej prezes SIE, Hideaki Nishino, zapowiedział, że ceny PS Plus będą nadal dostosowywane. Powód? Rosnące zainteresowanie droższymi pakietami abonamentu. Z danych firmy wynika, że już 38% wszystkich subskrybentów korzysta z wariantu Extra lub Premium. To o 8 punktów procentowych więcej niż w 2022 roku.

Sprawdź także: PlayStation Plus Extra i Premium na czerwiec 2025. Jeszcze więcej gier, na liście m.in. FPS od twórców Control

W specjalnym podsumowaniu Nishino tłumaczył, że usługa PlayStation Plus jest dziś „wysoko ceniona przez graczy” i stanowi jeden z kluczowych motorów zaangażowania użytkowników. Firma chwali się, że nawet po globalnych podwyżkach cen z 2023 roku oraz kolejnych zmianach lokalnych (m.in. w Kanadzie w 2025), zainteresowanie droższymi progami stale rośnie. Sony tłumaczy zmiany rosnącą wartością usługi. Czyli większą liczbą gier, funkcjami personalizacji i lepszym systemem rekomendacji treści.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku ceny abonamentu PS Plus wzrosły nawet o 35% w niektórych regionach. Pakiet Premium w USA podskoczył z 119 do 159 dolarów rocznie. W Kanadzie z kolei koszt subskrypcji skoczył z 139 aż do 224 dolarów w ciągu dwóch lat.

Chociaż przedstawiciele firmy tłumaczą, że „przez lata nie podnosili cen w 85% świata”, to od zeszłego roku skala korekt sugeruje coś innego. Sony wprost mówi, że strategia będzie dynamiczna i dostosowana do rynków. Przekładając to na język graczy: kolejnych podwyżek można się spodziewać, zwłaszcza jeśli dane będą pokazywać, że społeczność nadal wybiera opcje Premium mimo rosnących kosztów.

Źródło: VGC