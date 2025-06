Dobre wieści dla posiadaczy aktywnej subskrypcji PlayStation Plus w wariancie Extra, jak również Premium. Przedstawiciele japońskiej korporacji Sony ujawnili oficjalną listę produkcji, które już niedługo pojawią się w ofercie wspomnianej usługi. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje!

PS Plus Extra i Premium na czerwiec 2025. Pełna lista gier

Wszystkie poniższe gry będą dostępne w ramach abonamentu 17 czerwca. Z zestawienia warto na pewno wyróżnić FBC: Firebreak. Jest to dzieło studia Remedy Entertainment, jak również spin-off wydanej w 2019 roku gry Control. Mowa tutaj o pierwszoosobowej strzelance osadzonej w tym samym uniwersum.

Gracze wcielają się natomiast w agentów wysłanych do siedziby federalnej agencji, by opanować nadprzyrodzone zagrożenia i przywrócić porządek. Gra skupia się na współpracy trzech osób oraz dynamicznej walce z przeciwnikami.

Wśród czerwcowych hitów znalazł się też Battlefield 2042. Fani horroru z pewnością docenią Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, czyli kolejną przerażającą przygodę w słynnej pizzerii. Nie zabrakło jednak z drugiej strony bardziej spokojnych tytułów, jak chociażby realistyczny symulator łowiectwa theHunter: Call of the Wild czy też jRPG-a Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

PlayStation Plus Extra

FBC: Firebreak (PS5)

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PS5)

theHunter: Call of the Wild (PS4)

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5)

Train Sim World 5 (PS4, PS5)

Endless Dungeon (PS4, PS5)

PlayStation Plus Premium

Deux Ex: The Conspiracy (PS4, PS5 – emulacja wersji PS2)

Źródło: PlayStation Blog