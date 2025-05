Gracze PS Plus mogą w lipcu stracić tonę świetnych gier. Te tytuły najpewniej znikną

Te gry mogą wkrótce zniknąć z PS Plus. Gracze ostrzegają przed możliwym czyszczeniem katalogu. Społeczność PS Plus podejrzewa, że kilka dużych tytułów zniknie w lipcu – w tym Remnant II, Mount & Blade i Sniper Elite 5.

Choć Sony jeszcze nie ujawniło oficjalnej listy tytułów opuszczających PS Plus Extra i Premium w lipcu 2025 roku, użytkownik Reddita zebrał listę gier, które potencjalnie mogą zniknąć z usługi – bazując na schemacie 12- i 24-miesięcznego cyklu rotacji. W przeszłości jego przewidywania wielokrotnie się sprawdzały, dlatego gracze biorą te informacje na poważnie.

Remnant II, Mount & Blade i Sniper Elite 5 na wylocie z PS Plus?

Wśród gier dodanych w lipcu 2024, które mogą zniknąć po roku obecności, znalazły się m.in. Remnant II – chwalona kooperacyjna strzelanka z elementami soulslike. Jest też Mount & Blade II: Bannerlord, czyli sandboksowy RPG w realiach średniowiecza, a także Job Simulator (dla użytkowników PS VR2). Na liście są też takie tytuły jak The Jackbox Party Pack 9, No More Heroes III oraz Deadcraft.

Jeszcze większe czystki mogą nastąpić wśród gier, które dołączono do katalogu w lipcu 2023, czyli dwa lata temu. Tu przewidywania wskazują na Sniper Elite 5, World War Z, cyberpunkowe The Ascent, kultowe Undertale, Dynasty Warriors 9 czy Samurai Warriors 5. To tytuły, które często mają swoje grono fanów i mogą być sporym ciosem, jeśli faktycznie znikną bez wcześniejszego ostrzeżenia. Warto zaznaczyć, że Remnant II, Sniper Elite 5 i The Ascent znikają również z Xbox Game Pass. Potwierdza to ich możliwe usunięcie w lipcu także z PlayStation Plus.

Co ciekawe, sytuacja Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion jest nieco mniej oczywista. Gra została dodana rok temu, ale Square Enix często przedłuża obecność swoich tytułów w PS Plus – choć bywa też odwrotnie. Użytkownik Reddita zaznacza, że warto zagrać wcześniej, na wypadek gdyby japońskie studio zdecydowało się na szybsze wycofanie.

Na ten moment Sony nie potwierdziło żadnych z powyższych informacji, ale jeśli zależy wam na którejś z wymienionych gier, warto rozważyć ich ogranie w najbliższych tygodniach – zanim znikną z katalogu.

