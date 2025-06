Gry na PS5 i PS4 jak za darmo. 42 promocje z PS Store od 1,35 zł!

Masz piątaka? To wydaj go mądrze na fajne gry, które trafiły do najnowszej promocji w PS Store. Sony wystartowało z wielką wyprzedażą śródroczną, a to oznacza tysiące przecenionych tytułów – zarówno tych AAA, jak i niezależnych. My przejrzeliśmy najtańsze oferty zastanawiając się, ile dobrych, lub przynajmniej przyzwoitych gier można kupić po kilka złotych. Wybraliśmy ich całkiem sporo, bo ponad 40!

Czas na prawdziwe łowy, bo zaraz zobaczycie tak tanie gry na PS5 i PS4, że są one niemal za darmo. Wszystko za sprawą nowej śródrocznej wyprzedaży w PS Store – ta wyjątkowo atrakcyjna promocja potrwa aż do 3 listopada 2025 roku. W tym czasie możemy kupić taniej tysiące gier, a te największe tytuły AAA z wyprzedaży wymieniliśmy w naszym poprzednim wpisie. Tutaj natomiast skupimy się na najlepszych tanich ofertach – niektóre tytuły można zgarnąć już za mniej niż 3 złote! Zatem jeśli chcesz powiększyć swoją bibliotekę o ciekawe produkcje niezależne, retro-perełki czy nietuzinkowe eksperymenty, teraz masz ku temu najlepszą okazję.

Warto również wspomnieć, że dodatkowy bonus czeka na posiadaczy abonamentu PS Plus. W wielu przypadkach otrzymują oni jeszcze większy rabat niż pozostali gracze. Przykładowo, gra Shadow Samurai Revenge dostępna jest już za jedyne 1,80 zł dla subskrybentów usługi.

Promocje w PS Store z jeszcze większym rabatem? Oto tanie doładowania PSN

No dobra – skoro portfel doładowany, lecimy z linkami do ofert na taniutkie gry z wyprzedaży w PlayStation Store!

Śródroczna wyprzedaż 2025 w PS Store – gry jak za darmo (część 1)

Na co warto zwrócić uwagę? Oto kilka perełek:

Crypt of the Serpent King to minimalistyczny dungeon crawler z pierwszoosobową walką, klimatem fantasy i surową, ale wciągającą oprawą. Gra oferuje prostą, ale satysfakcjonującą rozgrywkę idealną na krótkie sesje, a za 2,25 zł to wręcz obowiązkowy zakup dla fanów lochów i potworów.

Kolejną wyróżniającą się grą jest Dead Island: Retro Revenge, czyli pixelartowy spin-off znanej serii, który zmienia konwencję z survival horroru na oldschoolową bijatykę side-scroll. To nostalgiczna podróż z humorem i świetną oprawą, która idealnie pasuje na chwilę rozrywki po pracy czy szkole.

Nie sposób pominąć The Hong Kong Massacre, czyli brutalnego top-down shootera, który przyciąga uwagę fanów Hotline Miami. Tytuł zachwyca efektownymi strzelaninami, filmową stylistyką i dynamiczną akcją. Za niecałe 4 złote to propozycja, która zaskakuje jakością wykonania.

Warto też przyjrzeć się Skyhill, nietypowemu survivalowi, w którym eksplorujemy opanowany przez potwory hotel, próbując przetrwać i uciec. Losowo generowane piętra i zarządzanie zasobami sprawiają, że każda rozgrywka jest inna. Za 4,50 zł dostajemy grę o wysokiej grywalności i ciekawym klimacie.

Na koniec warto wspomnieć o intrygującej pozycji, jaką jest Yesterday Origins. To przygodówka point-and-click z wyjątkową narracją i klimatem tajemnicy, idealna dla fanów gatunku. Dla miłośników opowieści i zagadek to prawdziwa gratka.

A jeśli szukasz czegoś bardziej eksperymentalnego, rzuć okiem na Three Minutes To Eight. To krótka, enigmatyczna gra narracyjna o końcu świata, który nadejdzie… dokładnie o 19:57. Styl artystyczny, atmosfera i koncept gry sprawiają, że warto poświęcić jej czas, zwłaszcza za niecałe 7 zł.

