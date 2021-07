PS Plus na czerwiec 2021 dostępne przez ostatnie godziny. Pamiętajcie, aby odebrać gry

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Oferta PS Plus czerwiec 2021 jest dostępna przez ostatnią chwilę. Pozostało niewiele czasu na odebranie trzech mocnych produkcji.

Subskrybenci PlayStation Plus tradycyjnie nie mają czasu na nudę. Czerwcowa oferta z pewnością znalazła wielu zwolenników, ale nie będzie dostępna już zbyt długo. Jeśli chcecie odebrać trzy świetne produkcje, możecie to zrobić jeszcze tylko dziś.

Gry dostępne w ramach PS Plus na czerwiec 2021:

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

Star Wars: Squadrons (PS4)

Operation: Tango (PS5)

Oczywiście gry odebrane raz zostaną w Waszej bibliotece już na zawsze. Miejcie jednak na uwadze, że do ich uruchomienia wymagany jest aktywny abonament PlayStation Plus.

A co przyniesie nam PS Plus na lipiec? Tutaj oferta jest moim zdaniem dużo słabsza, ale i tak znajdzie swoich fanów. Oto pełna lista gier zmierzających do subskrybentów Plusa:

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Dodatkowo do oferty PS Plus na lipiec 2021 dołącza Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, które przechodzi z poprzedniego miesiąca. Tytuł ten zgarniemy w Plusie aż do 2 sierpnia. Nowe gry odbierzemy od południa 6 lipca, więc już bardzo niedługo.