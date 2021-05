Wkrótce poznamy ofertę PS Plus na czerwiec 2021. Wiemy, kiedy należy się spodziewać jej ujawnienia i podrzucamy Wam promocję. Dodatkowo wkrótce samo PlayStation ma zapewnić zniżki.

Możemy już powoli rozglądać się za ujawnieniem czerwcowej oferty PlayStation Plus. Zgodnie z dotychczasowymi przyzwyczajeniami Sony, powinno to nastąpić już 26 maja o godzinie 17:30. Wtedy też poznamy zestaw gier zmierzający do nas w przyszłym miesiącu.

Warto mieć jednak na uwadze, że data ujawnienia oferty może nieco się opóźnić. Zależy to od wielu czynników, choć za docelowy termin wydarzenia uznaje się właśnie 26 maja. Póki co nie miały miejsce żadne przecieki oferty.

PS Plus czerwiec 2021. Abonament w promocji

Tego samego dnia rozpoczną się wielkie wyprzedaże z okazji Days of Play 2021. PlayStation zapowiedziało, że należy spodziewać się również zniżek na abonament PS Plus. Jeśli jednak chcecie rozpocząć lub przedłużyć subskrypcję przed tym terminem, poniżej znajdziecie instrukcję, jak uzyskać najlepszą cenę.

Oferta jest dostępna na stronie keyshopu Eneba:

PlayStation Plus 365 dni – 207,94 zł / UWAGA – Aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, wybieramy z tabelki poniżej sprzedawcę z najniższą ceną, dodajemy PS Plus do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “PlanetaGracza” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

Cena uwzględnia prowizję za płatność poprzez Przelewy24 oraz kod rabatowy.

Jeśli będziecie w przyszłości polować na okazje na abonament, wpadnijcie na nasz dział z promocjami. Roczną subskrypcję da się często kupić w promocyjnej cenie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

