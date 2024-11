PS Plus i gry na PS5 i PS4 w promocji Black Friday 2024. Oficjalne szczegóły i dodatkowy rabat

Mamy pierwsze oficjalne szczegóły nadchodzących promocji na Black Friday 2024 w PlayStation Store. Jak co roku, wyprzedaż obejmie tysiące gier oraz abonament PS Plus. Dodatkowo w elektromarketach zobaczymy niższe ceny na konsole PS5, pady DualSense czy zestawy PSVR 2. Tutaj skupimy się jednak na tym, jak zaoszczędzić na zakupach w PS Store i kupić na Czarny Piątek choćby subskrypcję PS+ taniej niż oferuje Sony. Sprawa jest banalnie prosta, ale radzimy zainteresować się nią już dzisiaj, zanim promocje ruszą z kopyta. Na oficjalnym blogu PlayStation podano, że start akcji jest planowany na 22 listopada i z promocji będziemy mogli korzystać do 2 grudnia 2024.

PlayStation da promocje na PS Plus, a Ty kup abonament jeszcze taniej

Wyobraź sobie, że obojętnie jaki produkt kosztuje w promocji 100 zł. Możesz za niego zapłacić jeszcze mniej, czyli 86 zł z groszami. Taki dodatkowy rabat przekłada się na wszystko, co widzimy w PS Store. Wszystko dzięki tanim doładowaniom PSN, którymi zwykle uzupełniamy środki w portfelu PS Store. Zobaczcie promocje na takie karty w Instant Gaming, sprawdzonym i rzetelnym sklepie, który Wam polecamy.

Weźcie tylko pod uwagę, że jak co roku, po wystartowaniu Black Friday w PS Store, takie tanie doładowania PSN zaczną znikać z magazynów jak ciepłe bułeczki. Dlatego lepiej zaopatrzyć się w nie jak najszybciej, by dodatkowy rabat nam nie umknął.

Dla kogo promocje na PS Plus w PS Store z okazji Czarnego Piątku 2024?

PlayStation wyjaśniło, kto w tym roku będzie mógł kupić tańszy abonament.

Gracze, którzy dołączą do PlayStation Plus w trakcie promocji PlayStation Black Friday, mogą zaoszczędzić do 30% na 12-miesięcznym członkostwie. Obecni członkowie PlayStation Plus Essential mogą zaoszczędzić 25% na pozostałej części członkostwa, uaktualniając obecny plan do PlayStation Plus Extra, lub zaoszczędzić 30%, uaktualniając plan PlayStation Plus Extra do PlayStation Plus Premium. PlayStation Blog

Zatem jak mogliśmy się domyślić, PS Plus pojawi się w promocji tylko dla osób, które wcześniej abonamentu nie posiadały. Choć jak może pamiętacie, w ubiegłych latach niektórzy powracający użytkownicy również jakimś cudem łapali się na rabat. Pewne jest natomiast to, że jeśli posiadacie teraz aktywny abonament, będziecie mogli przejść na wyższy plan korzystając z niższej ceny.

Jakie gry kupimy w promocji na Black Friday 2024 w PS Store?

PlayStation wspomina o tysiącach przecenionych gier na PS5 i PS4, które od 22 listopada do 2 grudnia kupimy taniej w PS Store. Na pewno w promocji pojawi się EA Sports FC 25, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy oraz Spider Man 2. Te cztery tytuły wymieniono na oficjalnym blogu PlayStation. Co jeszcze? Jutro się dowiemy i na pewno przygotujemy dla Was listę najciekawszych promocji!

Źródło: PlayStation Blog