Drżyj, jeśli kończy się Tobie PS Plus w listopadzie. Słono zapłacisz w nowej rzeczywistości

Choć część graczy dawno pogodziła się z faktem, że trzeba płacić więcej za PS Plus, to kolejni dopiero w listopadzie odczują podwyżkę na własnej skórze. Sony podczas ogłaszania nowych cen zaznaczało bowiem, że wprowadza je od 6 września. I tak też się stało. Od tego czasu zdrożały wszystkie trzy progi usługi. Przykładowo, teraz za najniższy Essential na 12 miesięcy płacimy 295 zł zamiast 240 zł.

PS Plus droższy od 6 listopada. Dla kogo?

Pamiętam, jak tuż przed podwyżką niektórzy nasi czytelnicy pisali, że „zmiatają z tego podwórka”. Kto nie chciał płacić więcej, po prostu anulował swoją subskrypcję. Takie głosy pojawiały się na wielu forach, gdzie niezadowoleni gracze buntowali się przed płaceniem więcej. Ale musimy pamiętać, że jest też grupa osób, która dopiero od 6 listopada znajdzie się w nowej cenowej rzeczywistości.

Zgodnie z planem Sony, w przypadku obecnych abonentów 12-miesięcznych podwyżka ceny nie zacznie obowiązywać aż do następnej daty odnowienia przypadającej 6 listopada lub później. A to oznacza, że jeśli kupiłeś abonament w zeszłym roku i kończy się on Tobie właśnie 6 listopada lub później, zapłacisz za przedłużenie pakietu Essential nie 240 zł, a 295 zł. To o 55 zł więcej niż płaciłeś poprzednio. Jeśli subskrybujesz pakiet Extra, z konta zejdzie 120 zł więcej. W przypadku usługi Premium, będzie 150 zł więcej.

I teraz pytanie – czy zaakceptujesz droższy abonament? Jeśli tak, nie bądź zaskoczony, że z konta zeszła większa kwota. Jeśli nie, przed 6 listopada koniecznie wyłącz automatyczne odnawianie subskrypcji.

Tak poradzisz sobie z droższym abonamentem PS Plus

Dobrą opcją na to, by nie odczuć podwyżki abonamentu, jest doładowanie portfela w PS Store tanimi kartami podarunkowymi. Dzięki temu zapłacimy nawet około 80 zł mniej za roczną subskrypcję:

Sony tłumaczy podwyżki cen sytuacją rynkową

Nie zaskakuje nas to, że Sony staje murem za podwyżkami cen. W wywiadzie dla serwisu Barron’s dyrektor biznesowy PlayStation bronił tej decyzji, twierdząc, że firma musi „dostosować się” do warunków rynkowych.

Jeszcze przed podwyżką Sony nazwało podniesienie cen „korektą”, która umożliwi dalsze dostarczanie wysokiej jakości gier i korzyści o wartości dodanej do Twojej subskrypcji PlayStation Plus. Teraz szef Sony Interactive Entertainment, Eric Lempel, został poproszony o uzasadnienie podwyżki cen.

Lempel stwierdził, że Sony nie miało innego wyjścia, jak tylko podnieść cenę PS Plus:

Chcemy, aby PlayStation Plus było świetne. Po ponownym uruchomieniu usługi w zeszłym roku i wprowadzeniu systemu trzech poziomów, wielu konsumentów zauważyło, że PlayStation 5 ma ogromną wartość. Jak praktycznie wszystko inne na świecie, musimy przyjrzeć się naszym cenom i dostosować się do warunków rynkowych. Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż w przeciwieństwie do wielu innych usług subskrypcyjnych, od wielu lat nie dotknęliśmy cen PlayStation Plus dla 85% świata. Więc to był pierwszy raz, kiedy to zrobiliśmy.

Choć nie jest to mistrzowska obrona, wszystko w zasadzie jest jasne i sprowadza się do tego, że… wszystko drożeje, to i PS Plus też. Ale żeby nie było… Sony rzeczywiście stara się dać nam więcej w nowej cenowej rzeczywistości. Wiem, że wielu z Was liczy przede wszystkim na lepsze gry rozdawane co miesiąc. Cóż, tutaj jakoś poprawy raczej nie widać. Lecz mamy coś innego, jak niedawno udostępniony streaming gier na PS5 w pakiecie Premium czy oglądanie filmów przez aplikację. Usługa w wersji Premium pozwala na dostęp do wielu tytułów za darmo. Czy jednak to dla Ciebie wystarcza, by płacić więcej za PS Plus ze świadomością, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze? Jestem ciekaw Waszej opinii, czekam na komentarze.