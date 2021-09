Pełna oferta PS Now na wrzesień 2021 wyciekła do sieci. Jest bardzo dobrze

Do sieci wyciekła pełna oferta PS Now na wrzesień 2021. Subskrybenci usługi zapoznają się z wieloma dobrze ocenianymi grami.

Przeciekiem podzieliło się PlayStation Portal. Tradycyjnie przypominam, że na takie doniesienia należy patrzeć z przymrużeniem oka. Niemniej obecność FFVII na poniższej liście pokrywa się z niedawnym ogłoszeniem Sony.

Wyciekła oferta PS Plus na wrzesień 2021:

Tekken 7 (teraz dostępne w Europie)

Final Fantasy VII (nie remake)

Killing Floor 2

Windbound

Ghost of a Tale

Moonlighter

Pathfinder Kingmaker

Trzeba przyznać, że oferta jest bardzo przyzwoita. Otrzymujemy kilka mocnych, wysokobudżetowych gier, ale nie tylko. Moonlighter, Ghost of a Tale i Windbound to bardzo solidne, mniejsze produkcje. Jeśli lubicie bardziej niecodzienne gry, warto się z nimi zapoznać.

Pamiętajcie też, że PlayStation Now nie jest oficjalnie dostępne w Polsce. Jeśli chcecie skorzystać z usługi, musicie trochę pokombinować. Niemniej jej uruchomienie na swojej konsoli lub PC nie jest bardzo czasochłonne i jeśli bardzo Wam na niej zależy, bez problemu sobie z tym poradzicie.

Nie wiadomo, kiedy PS Now trafi wreszcie do naszego kraju. Sony zapowiadało, że zamierza je rozwijać, ale nie mamy pewności, czy dotyczy to też wprowadzenia Now do Polski.