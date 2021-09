Znamy jedną grę z PS Now na wrzesień 2021. Cztery tytuły zapowiedziane na przyszłe miesiące

Poznaliśmy jedną z gier, które trafią do oferty PS Now wrzesień 2021. Dodatkowo Sony zapowiedziało cztery kolejne tytuły na następne miesiące.

Sony rozpieszcza subskrybentów PlayStation Now. Jeśli macie dostęp do usługi i jesteście przy okazji fanami Final Fantasy, przed Wami bardzo dobre miesiące. PlayStation ogłosiło, że PS Now na wrzesień 2021 zapoczątkuje współpracę ze Square Enix, dzięki której otrzymamy sporo odsłon tej kultowej serii.

W ramach wrześniowego PS Now otrzymamy słynnego, siódmego Finala. Przez kolejne miesiące zgarniemy dodatkowe cztery odsłony cyklu:

Final Fantasy VII (nie remake) – 7 września 2021 roku

Final Fantasy VIII Remastered – 5 październik 2021 roku

FF IX – 2 listopad 2021 roku

Final Fantasy X/X-2HD Remaster – 7 grudnia 2021 roku

FF XII The Zodiac Age – 4 styczeń 2022 roku

Niewykluczone, że w ramach PlayStation Now na wrzesień zgarniemy jeszcze jakieś gry. Póki co musi nam wystarczyć wspomniane wyżej Final Fantasy VII.

Pamiętajcie, że PS Now nie jest jeszcze oficjalnie dostępne w Polsce. Choć ograniczenia regionalne da się obejść, wymaga to chwili pracy. Niemniej jeśli koniecznie chcecie sprawdzić słynną usługę PlayStation, jest to jak najbardziej możliwe. Kto wie, może niedługo doczekamy się wydania Now w Polsce?

W tym miejscu znajdziecie poprzednią ofertę PlayStation Now, na sierpień 2021.