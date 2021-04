PS Now wreszcie zadziała w 1080p, ale dalej nie w Polsce

Usługa PS Now, po przeciągających się zapowiedziach, w końcu pozwoli na granie w rozdzielczości 1080p. Niestety, gracze z Polski wciąż muszą obejść się smakiem.

Usługa PlayStation Now pozwala na streamowanie gier na naszą konsolę lub komputer. Now cieszy się całkiem sporą popularnością za granicą i poza najnowszymi tytułami, pozwala dodatkowo ograć te ze starszych generacji. Jest to po prostu bardzo wygodna opcja dla graczy, którzy chcą mieć dostęp do sporej bazy gier za niewielką opłatą.

Do tej pory PS Now miało pewną wielką wadę. Odpalane gry działały w maksymalnie 720p. Jak czytamy we wpisie PlayStation, teraz się to zmienia. Producent w końcu umożliwi rozgrywkę w FullHD, co zapowiadano już od ładnych dwóch lat.

Dla graczy, którzy mogą skorzystać z usługi, to naprawdę świetna wiadomość. Polacy jednak muszą obejść się smakiem, bowiem Now nie jest u nas oficjalnie dostępne i nie wiadomo, kiedy w ogóle będzie. Co ciekawe, niektóre reklamy usługi są tłumaczone na nasz język. Mimo to, o wprowadzeniu jej do Polski póki co wiadomo tyle, co nic.

Niedawna zapowiedź PS Plus Video Pass wywołała wiele dyskusji wśród graczy. Polacy jako jedyni otrzymali możliwość testowania nowości z PS Plus, ale nadal nie mają dostępu do innych, bądź co bądź popularnych usług Sony. Wynika to z wielu czynników i prawdopodobnie tym decydującym jest fakt, że w naszym kraju dobre łącze sieciowe wbrew pozorom nie jest bardzo rozpowszechnionym udogodnieniem.

