Przenośny Xbox odpali gry z PlayStation. Ekskuzywność odchodzi do lamusa

Coraz więcej mówi się o przenośnych konsolach dwóch rynkowych gigantów. Swoje urządzenie ma opracowywać Sony, a także Microsoft. Co ciekawe, przenośny Xbox ma pozwolić na… uruchamianie gier z PlayStation. A to wszystko za sprawą popularnej platformy z grami rodem z PC.

Przenośny Xbox z grami Sony? To pewniak

To już zaszło za daleko – przenośne konsole przeżywają swój renesans, a to wszystko dzieje się bez udziału Sony i Microsoftu. Swoje tryumfy od lat święci Nintendo ze Switchem, a do wyścigu włączyło się również Valve, prezentując nam genialnego Steam Decka. Nie brak też propozycji od innych producentów, bo sprzęt w ofercie ma też ASUS, Lenovo czy MSI — słowem, jest w czym wybierać. A kiedy na rynku ukaże się przenośny Xbox czy PlayStation?

Na razie nie wiadomo, choć pewne jest, że Microsoft nad swoją konsolą aktywnie pracuje. Możliwe, że jej debiut jest dość mocno oddalony w czasie. Plotki sugerują, że konsola będzie gotowa dopiero za kilka lat, co wydaje się być sugestią absurdalną — popyt jest tu i teraz. Bez względu na datę wydania, wobec mobilnego Xboksa pojawiły się pewne ciekawe doniesienia. Jak podaje Tom Warren, konsola Microsoftu bez trudu odpali gry z… PlayStation.

Microsoft's handheld will also run PlayStation games, because Sony puts their games on PC. — Tom Warren (@tomwarren) November 25, 2024

No dobra, to trochę żart, a trochę nie. Chodzi o to, że handheld ma obsługiwać platformę Steam, na której od lat pojawiają się gry Sony. To oznacza, że jego posiadacze będą mogli zagrać np. w God of War, Spider-Mana, The Last of Us i wiele innych gier z PlayStation. Pecetowa architektura jest koniecznością dla Microsoftu, który będzie oferował na sprzęcie abonament Game Pass. A gry od Sony to miły dodatek.

