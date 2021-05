Już teraz każdy może sprawdzić Prison Simulator: Prologue, które zostało za darmo udostępnione przez twórców.

Niedawno pisaliśmy o Prison Simulator, które jest tworzone przez polskie studio Baked Games. To polska gra FPP, w której wcielimy się w strażnika więziennego. W momencie pisania tego artykułu, produkcja (a raczej jej wersja testowa) zbiera zaskakująco pozytywne recenzje na platformie Gabe’a Newella.

W grze niejednokrotnie będziemy musieli podjąć ciężkie decyzje mające wpływ na dalsze losy zakładu karnego. To właśnie od gracza będzie zależeć, czy zdecyduje się traktować więźniów zgodnie z regulaminem, czy przejdzie na „ciemną stronę mocy”.

Przychodzi taki moment w życiu, kiedy każdy z nasz musi zdecydować jakiej pracy się podejmie. Ty postanowiłeś być strażnikiem więziennym. I choć wiedziałeś od początku, że nie będzie łatwo, to jednak nie spodziewałeś się, że już drugiego dnia w Twoim więzieniu dojdzie do buntu osadzonych. Placówka jest w ruinie, a więźniowie rozwścieczeni, ale razem z innymi strażnikami zrobiłeś co mogłeś, żeby przywrócić względny spokój. Tyle, że po drodze najwyraźniej coś się zmieniło, a ludzie zaczęli się zachowywać jakoś inaczej. Na dodatek dyrektor placówki przekazał Ci swoje obowiązki i gdzieś zniknął. Instynkt Ci mówi, że coś się dzieje. Nie pozostaje Ci więc nic innego jak odkryć o co chodzi.

– czytamy w informacji prasowej