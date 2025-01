Builders of Egypt porażką. Smutne statystyki

O Builders of Egypt pisaliśmy niedawno, krótko po tym, jak twórcy ogłosili datę premiery gry. Przyznam, że trzymałem za produkcję kciuki. Manor Lords pokazało nam, że gry strategiczne nadal mają ogromny potencjał, o ile zrobi się je dobrze i z pomysłem. A czy budowanie miasta w starożytnym Egipcie mogłoby się nie udać? Cóż, wychodzi na to, że tak.

Dowodem są statystyki gry na kilka dni po debiucie na Steam. W dużym skrócie:

Sprzedaż gry po 72 godzinach to 8,7 tysięcy sztuk

Niemal 10% graczy zwróciło zakup

Mediana czasu gry to nieco ponad godzina

Zrezygnowanie z dalszego rozwoju

Zamknięcie studia

Jednoosobowy support

Sprzedaż okazała się niesamowicie słaba, a na dodatek całkowicie pogrzebano jakiekolwiek plany rozwoju gry. Świadczy o tym fakt, że od teraz nad grą będzie czuwać — dosłownie — jedna osoba. Ta ma przygotowywać poprawki najbardziej palących problemów. Zgłaszać je będzie niezbyt liczna społeczność graczy.

Builders of Egypt – raport 72h

8,7k sold

9,7% zwroty

mediana gry: 1h 4min

6,4k aktywacji z WL

WL outstanding 298.5k

wstępnie : budżet 1.3mln – zwrócony w niecałych 28%

plan : brak konsol , zamknięcie spółki i przepisanie gry na PLW, jednoosobowy support wersji Steam pic.twitter.com/3GEl4hBLHl — Krzysztof Kostowski (@kriswawa) January 12, 2025

Tak po ludzku to szkoda, bo potencjał był ogromny. Tym bardziej że nadal wielu graczy ma w pamięci kultowego Faraona. Okazuje się, że sentyment to nie wszystko, co jest potrzebne do komercyjnego sukcesu.

