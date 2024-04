Wielki wyciek o Prince of Persia. Nowa gra szybciej, niż się spodziewaliśmy

Wiele poszlak wskazuje na to, że nowa odsłona serii Prince of Persia pojawi się na rynku szybciej, niż się to wcześniej wydawało. Po niezłym sukcesie odsłony Lost Crown tym razem przyszedł czas na nieco inną grę. Co ciekawe, już na dniach ma odbyć się jej pierwsza i oficjalna prezentacja. Na premierę nie będziecie musieli zbyt długo czekać. O ile oczywiście plotki i przecieki się potwierdzą. Cóż, to dobry rok dla fanów tej nieco zakurzonej serii gier wideo.

Prince of Persia — nowa gra już w drodze

Jak tam, graliście już w Prince of Persia: Lost Crown? Tytuł ten zdobył uznanie gracz i recenzentów, a przy okazji okazał się być naprawdę dobrym powrotem serii. Jasne, to nie topowa produkcja AAA – ale biorąc pod uwagę wiele lat przerwy i powrót w dość “klasycznej” odsłonie, nie mamy się do czego przyczepić. Okazuje się, że Ubisoft na poważnie wziął się za restart jednej ze swoich marek. W tym wypadku kolejna odsłona serii przyjdzie szybciej, niż mogło się to nam wydawać.

Jak podaje Tom Henderson z The Verge (to serio zaufane źródło), pokaz nowej odsłony cyklu o przygodach Księca ma mieć miejsce już 10 kwietnia, czyli w najbliższą środę. To wtedy poznamy wszystkie szczegóły dotyczące gry przygotowywanej przez twórców m.in. Dead Cells, czyli studio Motion Twin:

Reveal is April 10.

Release is May 14. https://t.co/LRLUYYZfgX — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 6, 2024

To jednak nie jest najważniejsza informacja. Insider wyjawił również datę premiery. Gra ma pojawić się już 14 maja 2024 roku. Według dotychczasowych doniesień produkcja wystartuje w ramach wczesnego dostępu. Twórcy mają zapewnić długi czas wspierania i rozwijania gry. Znajdzie się w niej również sporo nowej i — co istotne — darmowej zawartości. Sama gra ma ewoluować zgodnie z tym, czego oczekuje społeczność. Cóż, warto być zaangażowanym graczem.

Źródło: Tom Henderson na Twitterze