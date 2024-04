Nowy Prince of Persia jeszcze w tym roku? Insider z zaskakującymi informacjami

W sieci pojawiły się informacje, jakoby jeszcze w tym roku na rynku miała pojawić się nowa gra z uniwersum serii Prince of Persia. Choć niedawno debiut miała dość specyficzna (i ciepło przyjęta) część gry, to w produkcji ma być coś zupełnie nowego. Ubisoft nie rezygnuje z marki, a za stworzenie nowej odsłony ma odpowiadać całkiem zaprawione w bojach studio.

Prince of Persia powróci szybciej, niż nam się wydawało

Prince of Persia: The Lost Crown pojawiło się na rynku na początku roku i bardzo skutecznie zawalczyło o uwagę graczy. Produkcja nie była może “dużą” odsłoną lubianego cyklu, ale swoisty powrót do korzeni i świetny projekt rozgrywki sprawiły, że gracze uznali ten tytuł za jak najbardziej godny uwagi. Gra zebrała świetne noty od krytyków, a także sprzedała się w nie najgorszej liczbie egzemplarzy. Nie była to produkcja segmentu AAA, dlatego tym bardziej cieszy, że przebiła się do świadomości graczy. A nie cierpimy na brak nowych gier.

Tymczasem okazuje się, że jeszcze w tym roku możemy otrzymać nową odsłonę serii. Jak przyznał Tom Henderson na łamach Insider Gaming, w przygotowaniu może być nowa gra, tym razem rodzaju roguelite, która miałaby trafić na Steam (w formule wczesnego dostępu) przed końcem 2024 roku. Co ciekawe, za produkcję odpowiadać ma studio Evil Empire, które w swoim portfolio ma bardzo dobrze przyjętą produkcję Dead Cells.

Cechą gry ma być wydawanie dużej liczby regularnych i, co istotne, darmowych aktualizacji. Tytuł ma być aktywnie wspierany przez twórców, choć nie wiadomo, na ile przewidziano okres tzw. wczesnego dostępu. Ciekawym wydaje się być jego styl, który jest inspirowany belgijskimi i francuskimi komiksami. Tak, to nie będzie “duża” odsłona serii, a zapewne kolejna ciekawa mieszanka i wzięcie tego, co najbardziej esencjonalne z marki Księcia jako takiej.

Na finalny kształt produkcji wpływ będziemy mieć my, czyli gracze. Tytuł ma ewoluować, a twórcy będą bacznie śledzić to, co do powiedzenia ma społeczność. Możemy zatem przygotować się do bacznego śledzenia stanu gry.

