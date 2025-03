Premiery gier marzec 2025. 10 nowości, które koniecznie trzeba sprawdzić

Marzec zapowiada się dla graczy znakomicie. Zróżnicowanie w premierach jest na tyle duże, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oto najlepsze premiery gier na marzec 2025!

Najbliższe cztery tygodnie będą pełne wrażeń w świecie gier. Nadchodzi sporo gier, w tym wyczekiwane przez wielu graczy produkcje, takie jak Assassin’s Creed: Shadows czy Rise of the Ronin. To jednak tylko dwa tytuły spośród najlepszych 10 premier miesiąca, jakie wybraliśmy dla Was w poniższym zestawieniu.

Najlepsze premiery gier marzec 2025 – TOP 10 nowości

Two Point Museum

data premiery: 4 marca 2025

platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

producent: Two Point Studios

wydawca: SEGA

Two Point Museum to trzecia odsłona znanego i lubianego cyklu strategii ekonomicznych od studia Two Point. Seria została zapoczątkowana w 2018 roku przez grę Two Point Hospital, a w 2022 roku na rynku pojawiło się Two Point Campus. Jak sugeruje sam tytuł, tym razem tworzymy od podstaw własne muzeum, które następnie musimy umiejętnie poprowadzić. Wcielamy się więc w kustosza i zarządzamy powierzonym nam muzeum, dbając o jego rozwój. Możemy wysyłać zespoły specjalistów na wyprway w poszukiwaniu rzadkich artefaktów, aby te znaleziska następnie z dumą prezentować zwiedzającym.

Będziemy również kierować personelem, który zadba o odpowiednią konserwację eksponatów, a także zajmie się czystością budynku. W międzyczasie musimy jednak uważać na złodziei oraz na dzieci, które uwielbiają wszystkiego dotykać (i potencjalnie mogą coś zniszczyć). W miarę postępów możemy rozbudowywać nasze muzeum, tworzyć nowe pomieszczenia i wszystko dekorować. To jednak kosztuje, a naszym głównym źródłem dochodu są oczywiście odwiedzający. Musimy spełniać potrzeby oraz zachcianki naszych gości, aby spędzali w naszym muzeum więcej czasu i tym samym pieniędzy!

Dragonkin: The Banished

data premiery: 6 marca 2025 (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: EKO Software

wydawca: Nacon

Dragonkin: The Banished to izometryczna gra z gatunku action-RPG (oraz podgatunku hack’n’slash) osadzona w świecie fantasy. Za jej stworzenie odpowiada studio EKO Software, czyli twórcy gry Warhammer: Chaosbane. Naszą przygodę rozpoczynamy oczywiście od wyboru postaci. W ramach wczesnego dostępu otrzymamy trzech różnych bohaterów: barbarzyńcę, wyrocznię oraz rycerza. Każda z postaci nabyła unikalne zdolności bojowe po wypiciu smoczej krwi. Po wyborze postaci wyruszamy na łowy, walczymy z różnymi stworami i zmierzamy do naszego głównego celu: odnalezienie i pokonanie Smoczych Władców.

W grze znajdziemy również unikalną mechanikę ulepszeń dla naszej postaci, czyli Plan Przodków. Zdolności zdobywamy jako łupy z walki, a następnie umieszczamy je w układzie, zaraz obok różnych modyfikatorów. Jeśli rozmieścimy wszystko w odpowiedni sposób, możemy stworzyć porządnego wojownika. Jak czytamy w opisie gry na Steam: „każdy bohater posiada własny schemat i nieskończony zakres kombinacji zdolności i modyfikatorów”. Z czasem zajmiemy się nawet rozbudową miasta, czyli naszej bazy wypadowej.

Chernobylite 2: Exclusion Zone

data premiery: 6 marca 2025 (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: The Farm 51

wydawca: The Farm 51

Chernobylite 2: Exclusion Zone to druga część serii zapoczątkowanej grą Chernobylite od polskiego studia The Farm 51. W przeciwieństwie do pierwowzoru, tym razem mamy do czynienia z action-RPG z elementami survival horroru, oferującym perspektywę zarówno pierwszoosobową, jak i trzecioosobową.

Przenosimy się do alternatywnej wersji tytułowego Exclusion Zone, czyli Strefy Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W 1986 roku doszło tam do katastrofy, w wyniku której pojawił się Czarnobylit. To cenny i wysokoenergetyczny materiał, a gracz wciela się w wędrowca, który go poszukuje. Odcięty od świata, uwięziony w Strefie i zarazem atakowany przez hordy przerażających stworów, naszym głównym zadaniem jest przetrwać i zarazem zjednoczyć ostatnich ocalałych.