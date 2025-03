Jakie premiery gier na marzec 2025 zobaczymy na PC oraz konsole? Najbliższe siedem dni zapowiada się całkiem nieźle.

Wczoraj prezentowaliśmy premiery miesiąca, a dziś przychodzimy do Was z grami, które zadebiutują w ciągu najbliższych siedmiu dni. Zapowiada się nieźle, aczkolwiek coby się nie powtarzać, nie będziemy już przypominać Wam o tytułach, jakie pojawiły się we wspomnianym tekście. Poniżej znajdziecie więc zupełnie nowe gry, które warto chociaż sprawdzić. Łapcie więc kubek kawy czy herbaty i zapraszamy do lektury!

Premiery gier marzec 2025 – przegląd tygodnia

Everhood 2

data premiery: 4 marca 2025

platformy: PC, Nintendo Switch

producent: Foreign Gnomes

wydawca: Foreign Gnomes

Everhood 2 to kontynuacja wysoko ocenianej gry RPG w stylu retro. Podobnie jak w przypadku pierwszej części, za stworzenie oraz wydanie produkcji odpowiada niezależne studio Foreign Gnomes. Gracz wciela się tutaj w duszę potrafiącą zmieniać barwy. Towarzyszy jej Raven, który obiecał pomóc odzyskać głos głównego bohatera w zamian za pokonanie Smoka Umysłu. Jeśli chodzi o rozgrywkę, jest to ulepszona wersja pierwowzoru. Eksplorujemy, wchodzimy w interakcje z różnymi postaciami niezależnymi i prowadzimy oczywiście muzyczne pojedynki, które wystawią na próbę nasz refleks i skupienie.

Knights in Tight Spaces

data premiery: 4 marca 2025

platformy: PC

producent: Ground Shatter

wydawca: Raw Fury Games

Knights in Tight Spaces to turowa gra taktyczna z elementami roguelike, osadzona w świecie Fights in Tight Spaces z 2021 roku. Przenosimy się w niej do średniowiecza (z odrobiną fantasy), gdzie podpaliśmy gangowi przestępców. Walki wykorzystują tutaj animacje i efekty wizualne „rodem z filmów akcji”, a towarzyszy im elektroniczny podkład muzyczny. Co ciekawe, w grze występują również karty, aczkolwiek nawet zagranie najlepszych z nich nie wystarczy do osiągnięcia wygranej. Trzeba nauczyć się panować nad otoczeniem, rekrutować nowych bohaterów i dobierać odpowiednio naszą drużynę. Jak czytamy w opisie na Steam, „kluczem do utrzymania przewagi taktycznej będą różne kombinacje kart i zdolności drużynowe”. Do dyspozycji oddano nam 300 kart, różne klasy i elementy wyposażenia, a także system rozwoju.