Jakie premiery gier na marzec 2025 zobaczymy na PC oraz konsole? Oto ciekawe produkcje, które zadebiutują w ciągu najbliższych 7 dni!

Kolejny tydzień oznacza między innymi nowe gry. Marzec przynosi ze sobą wiele ekscytujących premier dla graczy, a wśród nich znajduje się kilka interesujących tytułów, które debiutują już w bieżącym tygodniu. Dwie z poniższych gier są dostępne już od dzisiaj. Zapraszamy więc do zestawienia!

Premiery gier marzec 2025 – przegląd tygodnia

Order 13

data premiery: 10 marca 2025

platformy: PC

producent: Cybernetic Walrus

wydawca: Oro Interactive

Order 13 to dość unikalne połączenie symulatora pracy z psychologicznym horrorem. Gracz wciela się w samotnego pracownika tajemniczego centrum logistycznego. Naszym głównym zadaniem jest realizacja zamówień – zbieranie, pakowanie i wysyłanie towarów na czas. Brzmi łatwo i nieskomplikowanie? Nic bardziej mylnego. Z każdym kolejnym zleceniem ciemność w magazynie zdaje się dziwnie gęstnieć, zaś w jego zakamarkach zaczynają czaić się niewytłumaczalne zjawiska. Zegar tyka, napięcie rośnie, a my musimy przede wszystkim działać szybko, bo z każdą minutą sytuacja staje się coraz większym zagrożeniem.

Naszym jedynym towarzyszem jest kot – wierny kompan w obcym i wrogim świecie. Musimy o niego dbać, karmić go i zapewnić mu bezpieczeństwo. Daje on nam bowiem namiastkę normalności. Co jednak ciekawe, w Order 13 każda śmierć przenosi nas do zupełnie nowego magazynu o zmienionym układzie.

Beyond the Ice Palace 2

data premiery: 10/11 marca 2025

platformy: PC/PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

producent: Storybird Games

wydawca: pQube

Być może niektórzy z Was wiedzą, że Beyond the Ice Palace 2 to pełnoprawna kontynuacja produkcji z… 1988 roku. Równocześnie jest to metroidvania i równocześnie dynamiczna platformówka akcji, która przenosi graczy do mrocznego, rozbitego królestwa, gdzie zemsta i odkupienie splatają się w bardzo niebezpiecznej podróży. Gracz powraca poniekąd z grobu i wciela się w Przeklętego Króla, aby odzyskać tron.

Naszą główną bronią są łańcuchy – niegdyś symbol zniewolenia. Dzięki nim nie tylko eliminujemy wszelkich wrogów, ale także pokonujemy przeszkody, przyczepiając się do pierścieni i szybując nad przepaściami. Podczas eksploracji natrafimy na ukryte skarby, tajne przejścia i potężne kryształy mocy, które pozwolą nam ulepszać umiejętności, aby przygotować się do starć z bossami. Beyond the Ice Palace 2 to hołd dla klasycznych platformówek, przywracający ducha oryginału sprzed 35 lat w odświeżonej odsłonie.