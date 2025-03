Jakie premiery gier na marzec 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto warte uwagi tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych 7 dni!

Ostatni pełny tydzień marca będzie chyba najbardziej emocjonującym tygodniem całego miesiąca. Mamy bowiem premierę wyczekiwanego Atomfall, zaś zaraz obok pojawi się The First Berserker: Khazan. Oprócz tego we wczesnym dostępie zostanie udostępnione inZOI. W tej produkcji większość graczy pokłada ogromne nadzieje na zdetronizowanie The Sims po 15 latach. W ostatni dzień marca debiutuje z kolei Post Trauma.

Premiery gier marzec 2025 – przegląd tygodnia

Game of Thrones: Kingsroad

data premiery: 26 marca 2025 (wczesny dostęp)

platformy: PC

producent: Netmarble

wydawca: Warner Bros. Games

Game of Thrones: Kingsroad to action-RPG z elementami MMO, które zostanie udostępnione w modelu free-to-play. Za stworzenie produkcji odpowiada studio Netmarble, zaś wydaniem zajęło się Warner. Bros Games. Jak sugeruje sam tytuł, produkcję oparto na licencji popularnego serialu Gra o tron (ten z kolei jest oparty na cyklu powieści fantasy Pieśni lodu i ognia, autorstwa George’a R.R. Martina).

Świat gry został podzielony na regiony w postaci otwartych lokacji, w których znajdziemy różnorakie atrakcje. Przygodę rozpoczynamy od stworzenia postaci oraz wyboru klasy. Do dyspozycji oddano nam trzy: rycerza, zabójcę oraz najemnika. Eksplorujemy tereny, spotykamy NPC-ów z zadaniami pobocznymi, a także dbamy o własny gród, czyli siedzibę rodu Tyre. Możemy go rozbudowywać. Walczymy bronią białą; w zależności od klasy jest to miecz, topór dwuręczny lub dwa sztylety. Oprócz tego mamy dostęp do kuszy.

Atomfall

data premiery: 27 marca 2025

platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX/S

producent: Rebellion

wydawca: Rebellion

Atomfall to gra akcji z elementami survivalu, za której stworzenie odpowiada studio Rebellion, znane między innymi z serii Sniper Elite. Gra zabiera nas do północnej Anglii lat 60., gdzie po katastrofie nuklearnej utworzono strefę kwarantanny. Przez długi czas była ona odcięta od reszty świata, skrywając mroczne sekrety, rywalizujące frakcje czy też niebezpieczeństwa czyhające na każdym kroku. To miejsce pełne kontrastów, gdzie malownicza natura łączy się z brutalną walką o przetrwanie oraz postapokaliptycznym chaosem.

Atomfall stawia na nieliniową rozgrywkę, dając graczowi pełną swobodę w podejmowaniu zarówno mniejszych, jak i ważniejszych decyzji. To od nas zależy, jak poradzi sobie z zagrożeniami, czy też jaką ścieżkę obierze w tej tajemniczej krainie. Świat gry został zaprojektowany tak, by nagradzać spostrzegawczość, a także zachęcać do eksploracji. Praktycznie każde odkrycie może okazać się kluczowe dla fabuły.