Jakie premiery gier na marzec 2025 zobaczymy na PC oraz konsole? Oto warte uwagi produkcje, które zadebiutują w ciągu najbliższych 7 dni!

Aż ciężko uwierzyć, że minęła już połowa marca. Choć bieżący miesiąc jest zdecydowanie bardziej spokojny od innych, wśród premier wciąż znajdziemy całkiem sporo interesujących tytułów, którym warto poświęcić uwagę. W ciągu najbliższych siedmiu dni zadebiutuje wiele gier, a my postanowiliśmy oczywiście wybrać pięć z nich i je Wam zaprezentować. Na liście znajdziemy nową odsłonę serii Assassin’s Creed. Ale to nie wszystko!

Premiery gier marzec 2025 – przegląd tygodnia

33 Immortals

data premiery: 18 marca 2025 (wczesny dostęp)

platformy: PC, Xbox Series X/S

producent: Thunder Lotus Games

wydawca: Thunder Lotus Games

33 Immortals to sieciowa gra akcji typu roguelike, która oferuje tzw. perspektywę z lotu ptaka. Jest to zarazem interpretacja Boskiej komedii Dantego Alighieri. Warto tutaj zaznaczyć, że za stworzenie produkcji (jak i również za wydanie) odpowiada kanadyjskie studio Thunder Lotus Games. W portfolio tego zespołu znajdziemy między innymi docenianą grę Spiritfarer. Gracz wciela się tutaj w przeklętą duszę, która ma cierpieć bez końca, ponieważ na Ziemi została uznana za grzeszną.

Aby temu zapobiec, dołączamy do buntu przeciwko boskiemu osądowi. Bierzemy udział w najazdach w najazdach i współpracujemy, aby pokonywać hordy przeciwników i znacznie potężniejszych bossów. Dołączamy do kooperacyjnych walk dzięki natychmiastowemu dobieraniu graczy. Musimy też optymalizować swoje zdolności oraz taktykę. Drużyny, jak sugeruje tytuł, są 33-osobowe.

Reignbreaker

data premiery: 18 marca 2025

platformy: PC

producent: Studio Fizbin

wydawca: Studio Fizbin

Reignbreaker to izometryczny akcyjniak z elementami roguelike, który nieco przypomina słynnego Hadesa. Za stworzenie produkcji odpowiada niezależne studio Studio Fizbin, które wyprodukowało między innymi serię The Inner World. Przenosimy się do fantastycznego świata inspirowanego średniowieczem, co sami deweloperzy określili jako medievalpunk. Gramy jako wojowniczka o imieniu Clef – wypowiada ona wojnę samej Królowej i musi dostać się do środka wielkiej twierdzy, aby zaprzestać krwawej tyranii.

Gra łączy elementy szybkiej walki z efektownymi kombinacjami ciosów, kontrami i brutalnymi atakami. Kluczowym elementem jest rosnący arsenał mechanicznych oszczepów, które nie tylko pozwalają eliminować przeciwników, ale również oferują różnorodne ulepszenia, zmieniając styl walki w zależności od wybranego ekwipunku. Śmierć nie jest końcem – po każdej porażce główna bohaterka odradza się silniejsza.