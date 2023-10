Niedługo zagramy w Gothic II Classic na Nintendo Switch. Premiera za moment!

Dopiero co gracze mogli rozpocząć przygodę w pierwszej odsłonie gry Gothic na Nintendo Switch, a tu już nadeszła zapowiedź drugiej odsłony> Gothic II Classic zadebiutuje na Nintendo Switch już 29 listopada 2023 roku. Tak, dobrze przeczytaliście — pod koniec przyszłego miesiąca będziemy mieli okazję do ogrania mobilnego Gothica! Gotowi na tak nietypową wycieczkę?

Co ważne, wersja gry na przenośną konsolę Nintendo będzie wydaniem kompletnym. Oznacza to, że wraz z podstawową wersją gry, gracze otrzymają też dodatek Noc Kruka. Całość wyceniono na 29,99 euro, a przynajmniej tyle gra kosztuje na stronie THQ Nordic. Nie wiadomo, czy pojawi się jej pudełkowa wersja, ani ile oficjalnie przyjdzie nam zapłacić za grę w Polsce. Nie jest to jednak cena wygórowana i dla fanów będzie do przełknięcia. A tych w Polsce mamy od groma, wszak Gothic cieszy się tu specjalnymi względami.

Choć data premiery jest świetną informacją, to jednak nie koniec. Okazuje się bowiem, że druga odsłona na Nintendo Switch ukaże się w pełnej polskiej wersji językowej. Tak samo jak w przypadku jedynki, tym razem gracze również będą mogli cieszyć się z rodzimej lokalizacji. Jak widać, klimat gamingu sprzed lat powróci w tej kultowej produkcji.