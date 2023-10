Premiery gier listopad 2023. 10 nowości, które warto dodać do listy zakupów

Survival, gry akcji, FPS-y, na sportowo i strasznie… Premiery gier na listopad 2023 to duży przekrój nowości z wielu gatunków i klimatów.

Jakie atrakcje zaplanowali dla nas twórcy gier? Które premiery gier na listopad 2023 powinny zwrócić naszą uwagę? Nie żebym zgrywał męczennika, ale poświęciłem chwilkę czasu na to, aby wyłonić dla Was 10 najlepszych nowości miesiąca. Oto one…

Najlepsze premiery gier listopad 2023 – TOP 10 nowości

RoboCop: Rogue City

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 2 listopada 2023

Producent: Teyon

Wydawca: Nacon / Bigben Interactive

Był Rambo, Terminator, a teraz czas najwyższy na RoboCopa. Polskie studio Teyon wzięło na barki kolejne kultowe uniwersum, z myślą o przeniesieniu magii filmu wprost do FPS-a o dużej dawce akcji. W grze będziemy mogli wcielić się w niezniszczalnego policjanta i swobodnie eksplorować miasto Detroit. Przygotowano dla nas misje uwzgledniające ochronę obywateli, wystawianie mandatów, udaremnianie napadów i wszelkich aktywności łamiących prawo. Czasem rozwiążemy konflikty przy pomocy dialogów, acz o wiele częściej natrafimy na przestępców uznających wyłącznie brutalną siłę ołowiu. Jeśli ciekawi Was fabuła, wymagania sprzętowe i rozgrywka, to tutaj znajdziecie najważniejsze informacje o RoboCop: Rogue City.

WRC

Platformy: PC, PS5, XSX

Data premiery: 3 listopada 2023

Producent: Codemasters

Wydawca: Electronic Arts Inc.

Jeśli ktokolwiek miałby uratować staczającą się na dno serię WRC, to tylko i wyłącznie Codemaster. Więc możemy się cieszyć, że EA akurat zleciło przygotowanie nowej odsłony twórcom gier wyścigowych. Co mistrzowie kodu zrobią lepiej od poprzednich deweloperów? Na początek wykorzystają swoje pomysły i mechaniki kontrolowania pojazdu z Dirt Rally. Druga sprawa to duży przeskok w oprawie graficznej – po raz pierwszy w swojej karierze skorzystają z UE5, więc możemy spodziewać się realistycznych krajobrazów, efektów pogodowych i oczywiście samochodu, który dość łatwo będzie można uszkodzić.

Quantum Error

Platformy: PS5

Data premiery: 3 listopada 2023

Producent: TeamKill Media

Wydawca: TeamKill Media

Pierwsze oceny wystawione Quantum Error mogą zwiastować niezbyt atrakcyjny exclusive PS5. Ale z gustami bywa różnie. Może warto przekonać się na własnej skórze, czy strzelanka w klimatach sci-fi ma coś, co zainteresuje nas na dłużej – bo jednak kilka zalet posiada. Atmosfera grozy jest widoczna gołym okiem, możliwość przełączania się między kamerą FPS i TPP na pewno uatrakcyjnia rozgrywkę, a w fabule czai się intryga dotycząca tragicznych wydarzeń w odizolowanej od świata firmie, gdzie ludzie zmieniają się w potwory.