Jakie premiery gier na kwiecień 2025 zobaczymy na PC oraz konsolach? Oto najciekawsze tytuły, które debiutują w ciągu najbliższych 7 dni!

Rozpoczął się drugi tydzień kwietnia, czyli już czwartego miesiąca 2025 roku. Czas leci zdecydowanie za szybko, ale gry i tak nadążają. W ciągu najbliższych siedmiu dni zadebiutuje kilka wartych uwagi tytułów. Na pewno wielu z Was zainteresuje South of Midnight, czyli nadchodząca przygodówka akcji od Compulsion Games. Oprócz tego na rynku pojawi się wreszcie Commandos: Origins. To oczywiście nie wszystko!

Premiery gier kwiecień 2025 – przegląd tygodnia

Age of Empires IV: Knights of Cross and Rose

data premiery: 8 kwietnia 2025

platformy: PC, XONE, XSX

producent: Forgotten Empires/Relic Entertainment

wydawca: Xbox Game Studios/Microsoft Studios

Knights of Cross and Rose to drugie – zaraz po The Sultans Ascend – rozszerzenie do gry Age of Empires IV. Produkcja jest efektem współpracy zespołów Forgotten Empires, Relic Entertainment, Climax Studios, a także World’s Edge. Podstawowa gra pojawiła się na rynku jeszcze w 2021 roku.

Jeżeli chodzi o nowości, dodatek wprowadza dwie nowe cywilizacje wariantywne: Templariuszy oraz Lancasterów (będące kolejno odmianami Francuzów i Anglików). Obie cywilizacje posiadają mocne i słabe strony, a także unikalne dla siebie jednostki. Oprócz tego deweloperzy zadbali o nowy tryb gry, czyli Bitwy historyczne, pozwalający graczom odtwarzać słynne starcia. Na koniec warto też wspomnieć o 10 nowych mapach zarówno do rozgrywek w trybie dla pojedynczego gracza, jak i w trybie wieloosobowym.

South of Midnight

data premiery: 8 kwietnia 2025

platformy: PC, XSX

producent: Compulsion Games

wydawca: Xbox Game Studios/Microsoft Studios

South of Midnight to klimatyczna przygodowa gra akcji, która czerpie mocno inspiracje z historii oraz folkloru południa Stanów Zjednoczonych. Za jej stworzenie odpowiada studio Compulsion Games, znane między innymi z We Happy Few. Tym razem otrzymujemy jednak coś innego; gracz poznaje tutaj historię Hazel, która w wyniku huraganu straciła swoją matkę oraz dom. W zamian uzyskała jednak nadprzyrodzone zdolności jako Tkaczka i odkrywa, że jest w stanie zszywać zerwane magiczne więzi oraz uspokajać duchy.

Rozgrywka łączy eksplorację, walkę z bossami inspirowanymi lokalnymi wierzeniami i rozwiązywanie zagadek. Gra wyróżnia się także stylizowaną grafiką przypominającą filmy poklatkowe.

Premiery gier kwiecień 2025 – przegląd tygodnia

Commandos: Origins

data premiery: 9 kwietnia 2025

platformy: PC, XONE, XSX

producent: Claymore Game Studios

wydawca: Kalypso Media

Commandos: Origins to długo wyczekiwana kontynuacja kultowej serii gier taktycznych czasu rzeczywistego, która przenosi graczy do czasów II wojny światowej, aby odkryć początki legendarnej jednostki tytułowych komandosów. Gra została stworzona przez zespół Claymore Game Studios, zaś wydaniem zajęła się firma Kalypso Media. Przejmujemy kontrolę nad elitarnym zespołem sześciu komandosów (Jack „Zielony Beret” O’Hara, Thomas „Saper” Hancock, Francis T. „Snajper” Woolridge, Samuel „Kierowca” Brooklyn, James „Płetwonurek” Blackwood i Rene „Szpieg” Duchamp).

Naszym zadaniem jest natomiast wykonywanie niebezpiecznych misji w okupowanych przez nazistów regionach świata – od lodowych równin Arktyki po pustynie Afryki. Gra oferuje wymagającą taktyczną rozgrywkę w czasie rzeczywistym z naciskiem na skradanie się. Mapy są duże i interaktywne, oferując wiele dróg do osiągnięcia celu – od wspinaczki po korzystanie z pojazdów czy ukrywanie się w cieniu. Pojawi się także Commando Mode, który pozwala na planowanie bardziej złożonych akcji.

Blue Prince

data premiery: 10 kwietnia 2025

platformy: PC, PS5, XSX

producent: Dogubomb

wydawca: Raw Fury Games

Blue Prince to gra przygodowa-logiczna i zarazem debiutancki projekt niezależnego amerykańskiego studia Dogubomb. Wydarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej Przenosimy się w niej do posiadłości Mt. Holly, a naszym zadaniem jest odnalezienie legendarnego pokoju z numerem 46. Nie będzie ono jednak łatwe, ponieważ układ pomieszczeń nieustannie się zmienia. W ramach rozgrywki eksplorujemy budynek i poznajemy historie różnych osób, a także rozwiązujemy różnorodne zagadki.

Premiery gier kwiecień 2025 – przegląd tygodnia

Crashlands 2

data premiery: 10 kwietnia 2025

platformy: PC

producent: Butterscotch Shenanigans

wydawca: Butterscotch Shenanigans

Crashlands 2 to kolejna odsłona serii przygodowych gier akcji z elementami RPG, za której stworzenie odpowiada amerykańskie studio Butterscotch Shenanigans. Poznajemy tutaj historię Flux Dabes, która po latach pracy na kontrakcie postanawia wrócić do znajomych stron. Tajemnicza eksplozja zmusza ją jednak do awaryjnego lądowania na obcej planecie o nazwie Woanope. Gracz musi więc poradzić sobie w nieznanym środowisku, odkrywając tajemnice planety i budując nowe relacje, aby finalnie odnaleźć drogę powrotną. Crashlands 2 oferuje dość unikalne podejście do gatunku survival, a sami twórcy określają grę jako thrival, czyli bardziej skupioną na rozwoju i eksploracji zamiast walki o przetrwanie.